Правительство приняло постановление о международной военной помощи: в Минобороны рассказали, что оно предусматривает

Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны во время военного положения. В постановлении расписан механизм получения международной военной помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как отмечается, постановление будет регулировать взаимодействие центральных органов исполнительной власти, других государственных органов по привлечению, получению, передаче и учету предоставления международной военной помощи.

"Наша цель - создать "единое окно" общения с партнерами. То есть построить внутри страны такой механизм, чтобы на всех уровнях власти осознавали насущную потребность нашего войска. Речь идет о единой согласованной позиции по предоставлению вооружения, военной техники и других материальных средств. Например, если приоритет в авиации, тогда на международных встречах мы должны доказывать единую позицию именно по этому направлению", - отметил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Кроме этого, в постановлении заложен механизм отчетности по полученной технике. Как сообщается, это поможет контролировать перемещение помощи от их получения до использования.

Отныне механизм получения международной военной помощи будет построен следующим образом:

Первый этап. Формирование потребности. Воинские части направляют свои запросы в командования видов, отдельных родов войск (сил), впоследствии эта потребность обобщается Генеральным штабом. Именно Генштаб является основным органом военного управления, разрабатывающим перечень потребностей в международной военной помощи по всем составляющим Сил обороны, который в дальнейшем доводится до партнеров.

Второй этап. Информирование международных партнеров через украинских атташе, представителей при НАТО, ЕС, МИД. Кроме этого, доведение единой согласованной насущной потребности на встречах высокого уровня.

Третий этап. Рассмотрение предложений партнеров.

Четвертый этап. Логистика и учет: прием материальных средств на международном Хабе, где создан "Украинский логистический пункт", перевозка в Украину, учет, распределение между соответствующими группировками (воинскими частями).

Пятый этап. Отчетность. Обобщение и предоставление информации о наличии и использовании помощи.

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