Україна та США обговорили реформи внутрішнього аудиту та контроль за військовою допомогою
Київ • УНН
Заступник міністра оборони Юрій Джигир зустрівся з представниками США, щоб обговорити реформування системи внутрішнього аудиту в Україні, створення аудиторського комітету в Міноборони та моніторинг кінцевого використання зброї, наданої американськими партнерами.
Заступник Міністра оборони Юрій Джигир зустрівся з представниками посольства США на чолі з другим секретарем Політичного відділу Посольства США в Україні Каміло Кабаллеро. Про це повідомила пресслужба Міноборони України, пише УНН.
Деталі
Сторони обговорили стан реформування системи внутрішнього аудиту з урахуванням найкращих практик та досвіду американських партнерів, а також перспективи створення аудиторського комітету в системі Міноборони.
Окремо йшлося про моніторинг кінцевого використання зброї та техніки, наданої американськими партнерами, як матеріально-технічна допомога. Зокрема – особливості процедур спільних інспекцій у місцях зберігання озброєння.
Ми дуже вдячні партнерам за всю техніку і зброю, за допомогою якої наші захисники і захисниці боронять Україну. Наші союзники мають бути впевнені, що ця зброя використовується в узгоджений з партнерами спосіб – а саме для перемоги над російським агресором
Доповнення
Також американську сторону поінформовано про заходи, які здійснює внутрішній аудит щодо враховування можливих ризиків під час укладання контрактів щодо забезпечення Сил оборони.
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Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони під час воєнного стану. У постанові розписаний механізм отримання міжнародної військової допомоги.