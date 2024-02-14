Україна та США обговорили реформи внутрішнього аудиту та контроль за військовою допомогою

Заступник Міністра оборони Юрій Джигир зустрівся з представниками посольства США на чолі з другим секретарем Політичного відділу Посольства США в Україні Каміло Кабаллеро. Про це повідомила пресслужба Міноборони України, пише УНН.

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Сторони обговорили стан реформування системи внутрішнього аудиту з урахуванням найкращих практик та досвіду американських партнерів, а також перспективи створення аудиторського комітету в системі Міноборони.

Окремо йшлося про моніторинг кінцевого використання зброї та техніки, наданої американськими партнерами, як матеріально-технічна допомога. Зокрема – особливості процедур спільних інспекцій у місцях зберігання озброєння.

Ми дуже вдячні партнерам за всю техніку і зброю, за допомогою якої наші захисники і захисниці боронять Україну. Наші союзники мають бути впевнені, що ця зброя використовується в узгоджений з партнерами спосіб – а саме для перемоги над російським агресором