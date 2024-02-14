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Україна та США обговорили реформи внутрішнього аудиту та контроль за військовою допомогою

Україна та США обговорили реформи внутрішнього аудиту та контроль за військовою допомогою

Київ • УНН

 • 22037 перегляди

Заступник міністра оборони Юрій Джигир зустрівся з представниками США, щоб обговорити реформування системи внутрішнього аудиту в Україні, створення аудиторського комітету в Міноборони та моніторинг кінцевого використання зброї, наданої американськими партнерами.

Заступник Міністра оборони Юрій Джигир зустрівся з представниками посольства США на чолі з другим секретарем Політичного відділу Посольства США в Україні Каміло Кабаллеро. Про це повідомила пресслужба Міноборони України, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили стан реформування системи внутрішнього аудиту з урахуванням найкращих практик та досвіду американських партнерів, а також перспективи створення аудиторського комітету в системі Міноборони. 

Окремо йшлося про моніторинг кінцевого використання зброї та техніки, наданої американськими партнерами, як матеріально-технічна допомога. Зокрема – особливості процедур спільних інспекцій у місцях зберігання озброєння. 

Ми дуже вдячні партнерам за всю техніку і зброю, за допомогою якої наші захисники і захисниці боронять Україну. Наші союзники мають бути впевнені, що ця зброя використовується в узгоджений з партнерами спосіб – а саме для перемоги над російським агресором

- резюмував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Доповнення

Також американську сторону поінформовано про ⁠заходи, які здійснює внутрішній аудит щодо враховування можливих ризиків  під час укладання контрактів щодо забезпечення Сил оборони.

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Нагадаємо

Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони під час воєнного стану. У постанові розписаний механізм отримання міжнародної військової допомоги.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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