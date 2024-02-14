"Серйозна загроза національній безпеці" США пов'язана з росіянами та їхніми операціями у космосі – Reuters

"Серйозна загроза національній безпеці" про яку попередили Палату представників США пов’язана із росією та операціями в космосі. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Два джерела Reuters, які знайомі з цією проблемою, сказали, що заява Тернера пов’язана із загрозою від росії та операціями в космосі. Однак вони не надали додаткових подробиць, зазначивши що це надзвичайно секретне питання.

В той же час спікер Палати представників Майк Джонсон запевнив журналістів у Капітолії, що причин панікувати громадськості немає.

Тверді руки за кермом. Ми працюємо над цим, і тривоги не потрібно. — сказав він.

Джейк Салліван, радник президента Джо Байдена з національної безпеки, відмовився надати подробиці. Він сказав, що домовився про брифінг з лідерами Конгресу на четвер і що він був здивований рішенням Тернера опублікувати заяву сьогодні.

Це було в планах, тому я трохи здивований, що конгресмен Тернер публічно виступив сьогодні, напередодні офіційної зустрічі, щоб я завтра посидів з ним разом із нашими спеціалістами з розвідки та оборони. … Я не в змозі сказати щось більше сьогодні. Як я вже сказав, я з нетерпінням чекаю дискусії з (Тернером), і, очевидно, після цього ми вирішимо, як діяти далі, але, стоячи сьогодні тут, на трибуні, я не можу поділіться ще будь-чим (з цього питання – ред.). — сказав Салліван на брифінгу.

Контекст

Свою заяву Тернер зробив саме тоді, коли адміністрація Байдена посилила свою критику республіканців у Палаті представників за можливе блокування ухваленого Сенатом законопроекту на 95 мільярдів доларів, який передбачає, зокрема й надання допомоги Україні. Прихильники законопроекту стверджують, що основною причиною підтримки Сполученими Штатами уряду в Києві є відмова від загроз з боку росії, які виходять за межі України.

Reuters зазначає, що Салліван чітко дав зрозуміти, що він ініціював зустріч із "Бандою восьми", заплановану на четвер.

"Банда восьми" стосується лідерів республіканців і демократів у Палаті представників і Сенату, а також провідних республіканців і демократів у комітетах з розвідки Палати представників і Сенату.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те , що голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, зробив незвичайну заяву. Він попередив членів Конгресу про невизначену "серйозну загрозу національній безпеці. Втім, даних про те, що саме це за загроза, тоді ще не було.