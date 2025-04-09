Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент позволил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.
Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.
Вице-президент США Камала Харрис опередила Дональда Трампа на 2% в общенациональном опросе после выхода Байдена из гонки. 56% избирателей считают, что Харрис способна справиться с вызовами.
Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.
Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.
россия планирует провести тактические учения с использованием ядерного оружия в ответ на заявления Запада о возможном вводе войск в Украину.
Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, предупредил, что Америке "придется вмешаться в конфликт" со своими военными, если Украина "упадет" в войне с россией, поскольку владимир путин стремится воссоздать Советский Союз и будет угрожать союзникам по НАТО.
Стефанчук встретился с польскими депутатами, чтобы обсудить военную поддержку, Формулу мира Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.
Президент Зеленский обсудил с президентом Байденом воздушный террор россии с использованием ракет и атаку на харьковскую телебашню, пакет помощи США после одобрения Палатой представителей, а также планы по двустороннему соглашению о безопасности и подготовку к Мирному саммиту.
Во время своего визита в США премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил разблокирование военной и финансовой помощи, американские инвестиции в украинскую экономику и использование замороженных российских активов.
Ожидается, что долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс США, особенно лидера демократов Хакима Джеффриса, за решающую двухпартийную поддержку и вклад в укрепление Украины путем предоставления 22,9 млрд долларов финансовой помощи и более 45 млрд долларов военной помощи.
Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом по пакету помощи Украине и Израилю, сталкиваясь с давлением со стороны республиканцев и демократов.
Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.
Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление дополнительного финансирования Украине и предотвращения закрытия правительства.
По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что общественности не стоит волноваться после того, как конгрессмен призвал Байдена рассекретить информацию о засекреченной угрозе национальной безопасности.
Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.