Хаким Джеффрис

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27095 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 38525 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45866 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53121 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65542 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55780 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55239 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118328 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81448 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225237 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85204 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18851 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15774 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14623 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16278 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85255 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118326 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225234 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402460 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394973 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10612 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14667 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15817 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18889 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74864 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Хаким Джеффрис

Новости по теме

На Минфин США подали в суд из-за доступа DOGE Маска к конфиденциальным данным

Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент позволил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.

Новости Мира • 4 февраля, 08:06 • 25763 просмотра

В Сенате и Палате представителей США анонсировали на сегодня двухпартийные встречи с Зеленским

Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.

политика • 26 сентября, 08:50 • 72831 просмотра

После выхода Байдена из гонки, Харрис опережает Трампа - Reuters

Вице-президент США Камала Харрис опередила Дональда Трампа на 2% в общенациональном опросе после выхода Байдена из гонки. 56% избирателей считают, что Харрис способна справиться с вызовами.

Новости Мира • 23 июля, 19:23 • 22277 просмотра

Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис для участия в президентской гонке

Хаким Джеффрис и Чак Шумер поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии. Голосование за ее официальную номинацию состоится в начале августа перед съездом демократов.

Новости Мира • 23 июля, 18:41 • 21446 просмотра

Доноры-демократы начинают мобилизоваться для сбора денег для Харрис на случай выхода Байдена из гонки - Politico

Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки 2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.

Новости Мира • 20 июля, 12:27 • 25046 просмотра

В кремле заявили, что ядерные учения рф являются ответом на заявления Запада о введении войск в Украину

россия планирует провести тактические учения с использованием ядерного оружия в ответ на заявления Запада о возможном вводе войск в Украину.

Война • 6 мая, 10:29 • 23530 просмотра

Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, предупредил, что Америке "придется вмешаться в конфликт" со своими военными, если Украина "упадет" в войне с россией, поскольку владимир путин стремится воссоздать Советский Союз и будет угрожать союзникам по НАТО.

Война • 6 мая, 06:09 • 27934 просмотра

Стефанчук встретился с польскими депутатами: обсудили военную поддержку, Формулу мира и путь Украины в ЕС и НАТО

Стефанчук встретился с польскими депутатами, чтобы обсудить военную поддержку, Формулу мира Зеленского, путь Украины в ЕС и НАТО и послевоенное восстановление.

политика • 29 апреля, 11:27 • 19768 просмотра

Пакет помощи Украине и российский воздушный террор тысячами ракет: Зеленский поговорил с Байденом

Президент Зеленский обсудил с президентом Байденом воздушный террор россии с использованием ракет и атаку на харьковскую телебашню, пакет помощи США после одобрения Палатой представителей, а также планы по двустороннему соглашению о безопасности и подготовку к Мирному саммиту.

Война • 22 апреля, 17:00 • 38314 просмотра

Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США - Шмыгаль

Во время своего визита в США премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил разблокирование военной и финансовой помощи, американские инвестиции в украинскую экономику и использование замороженных российских активов.

Война • 19 апреля, 00:57 • 50114 просмотра

Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу, пакет поддержат демократы - Bloomberg

Ожидается, что долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.

Война • 18 апреля, 15:54 • 78811 просмотра

Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс США, особенно лидера демократов Хакима Джеффриса, за решающую двухпартийную поддержку и вклад в укрепление Украины путем предоставления 22,9 млрд долларов финансовой помощи и более 45 млрд долларов военной помощи.

Война • 17 апреля, 19:18 • 64009 просмотра

Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.

Война • 15 апреля, 09:49 • 19042 просмотра

Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом по продвижению предоставления помощи Украине - конгрессмен

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом по пакету помощи Украине и Израилю, сталкиваясь с давлением со стороны республиканцев и демократов.

Война • 12 апреля, 11:08 • 21081 просмотра

В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.

политика • 27 февраля, 19:46 • 83936 просмотра

Во вторник Байден примет лидеров Конгресса для переговоров о расходах и финансировании Украины

Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление дополнительного финансирования Украине и предотвращения закрытия правительства.

политика • 26 февраля, 01:45 • 34451 просмотра

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.

Новости Мира • 15 февраля, 08:20 • 21991 просмотра

Спикер Джонсон отреагировал на заявления о "национальной угрозе для США"

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что общественности не стоит волноваться после того, как конгрессмен призвал Байдена рассекретить информацию о засекреченной угрозе национальной безопасности.

политика • 14 февраля, 20:43 • 30029 просмотра

Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Новости Мира • 31 января, 11:30 • 22430 просмотра