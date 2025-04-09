Хаким Джеффрис

Ядерное оружие, которое рф хочет использовать против американских спутников, еще не введено в действие - СМИ

По сообщениям, россия разрабатывает ядерное оружие для нацеливания на американские спутники, что вызывает беспокойство среди американских чиновников. Но, согласно источникам, оружие не было введено в эксплуатацию.