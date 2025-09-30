Трамп, Вэнс и республиканцы обвиняют демократов в потенциальном шатдауне в США

Президент США Дональд Трамп, вице-президент страны Джей Ди Вэнс и лидеры республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступили с простым заявлением накануне приостановки работы правительства (шатдауна) в Вашингтоне: во всем виноваты демократы, сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

У правительства США заканчиваются деньги в полночь во вторник по местному времени. Сейчас Палата представителей США в последний раз заседала еще две пятницы назад, когда республиканцы приняли резолюцию, которая продлевает работу правительства.

"У нас есть разногласия по налоговой политике, но мы не останавливаем работу правительства", - сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам после встречи с лидером большинства в Сенате Джоном Туном, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Встреча состоялась после того, как Трамп сначала отменил встречу с Шумером и Джеффрисом, назвав их "радикальными левыми демократами меньшинства". После встречи в понедельник Вэнс обрушился с критикой на партию меньшинства.

"У нас есть разногласия по политике в сфере здравоохранения, но мы не останавливаем работу правительства, - сказал он. - Мы не используем свои политические разногласия как рычаг, чтобы не платить зарплату нашим солдатам, чтобы не функционировали основные государственные службы. Мы не говорим, что ваше несогласие с конкретным налоговым положением является оправданием для остановки работы правительства народа и всех сопутствующих основных служб".

Лидеры республиканцев обвиняют демократов на фоне того, как правительство США движется к прекращению работы во вторник.

У демократов, отмечает при этом издание, не так много возможностей для давления, учитывая, что республиканцы контролируют Белый дом, Палату представителей и Сенат. Но, учитывая, что законопроект о временных расходах, известный как "резолюция о временном финансировании правительства" (continuing resolution), требует 60 голосов, чтобы избежать обструкции, демократы надеются использовать сферу здравоохранения как рычаг.

Во время пандемии COVID-19 администрация Байдена расширила субсидии на здравоохранение в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании. Закон о снижении инфляции продлил эти субсидии еще на два года. Срок действия этих расширенных субсидий истекает в конце года.

Однако республиканцы утверждают, что демократы действуют неразумно и просто пытаются утихомирить своих левых.

"Сенатор Шумер боится, что больше не будет лидером демократов", - заявил в понедельник газете The Independent сенатор Джон Корнин (республиканец от Техаса).

В марте Шумер подвергся резкой критике после того, как присоединился к республиканцам, чтобы предотвратить прекращение работы правительства, и проголосовал за резолюцию о временном финансировании правительства. Рейтинг его одобрения резко упал в его родном штате Нью-Йорк, и голосование спровоцировало обсуждение возможного участия в праймериз члена Палаты представителей Александрии Окасио-Кортес в 2028 году.

Многие демократы теперь считают, что у них есть шанс добиться уступок, сосредоточившись исключительно на здравоохранении, политике, в которой они исторически имеют преимущество перед республиканцами.

"Единственная причина, по которой мы оказались в такой ситуации, заключается в том, что Шумер пытается защитить свою шкуру и боится левого крыла", - заявил журналистам в понедельник организатор парламентского большинства в Сенате Джон Баррассо.

Заигрывание с приостановкой работы правительства - это постоянное балансирование на канате. Оно почти никогда не приводит к уступкам, которых требует партия, угрожающая прекращением работы правительства, отмечает издание.

В 2018 году демократы ненадолго инициировали приостановку работы правительства, чтобы получить помощь для "DREAMers" - группы нелегальных иммигрантов, прибывших в страну в детстве. Позже в том же году Трамп инициировал остановку работы правительства, чтобы обеспечить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Но у конгрессмена Розы Делауро, главного демократа в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, был простой ответ тем, кто заявил, что на этот раз демократы будут ответственны за остановку работы правительства.

"Смиритесь с этим, - сказала она The Independent. - Мы пытались договориться. Я присутствовала на встрече с тремя моими коллегами, где мы четко заявили, что консенсус заключается в двухпартийном продолжении урегулирования, которое учитывает приоритеты демократов и также решает проблему невозможности разворовывать уже выделенные средства".

Демократы также уверены, что общественное мнение на их стороне, ссылаясь на опрос Morning Consult, который показал, что 45% избирателей заявили, что возложили бы вину за приостановку работы правительства на республиканцев, и только 32% - на демократов.

Демократам также приходится учитывать, что многие федеральные служащие в таких штатах, как Вирджиния и Мэриленд, где большинство голосов за демократов, останутся без зарплаты в случае приостановки работы правительства, пишет издание.

"Мы все хотим, чтобы федеральное правительство оставалось работать, поэтому я поддерживаю предложение демократов, которое это делает, но также создает меры предосторожности против незаконной деятельности президента", – сказал сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) изданию The Independent.

"Итак, мы все хотим, чтобы федеральное правительство продолжало работу, но мы не хотим давать Дональду Трампу незаполненный чек на продолжение его незаконной деятельности и оставлять бомбу замедленного действия на здравоохранении в Америке, потому что, как вы знаете, когда эта бомба взорвется, миллионы американцев увидят, как их страховые взносы вырастут", - отметил он.

Но пока что, отмечает издание, ни один демократ не хочет конкретно заявлять, что они не против приостановки работы правительства, но они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы поддержать предложение республиканцев.

