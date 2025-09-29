Госдепартамент США отправит большинство сотрудников в неоплачиваемый отпуск в случае шатдауна

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 24923 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 29188 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 36394 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 40670 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 24125 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 23327 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 15604 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29880 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49266 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70570 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 24924 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 36397 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 40673 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 36147 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 31782 просмотра
Госдепартамент США отправит большинство сотрудников в неоплачиваемый отпуск в случае шатдауна

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Госдепартамент США планирует отправить более половины своих сотрудников, работающих в США, в неоплачиваемый отпуск, если правительство прекратит работу. Посольства и консульства за рубежом продолжат функционировать, предоставляя услуги гражданам.

Госдепартамент США отправит большинство сотрудников в неоплачиваемый отпуск в случае шатдауна

Госдепартамент планирует отправить в неоплачиваемый отпуск более половины своих сотрудников, работающих непосредственно в США, если федеральное правительство прекратит свою работу на этой неделе, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В этом случае посольства и консульства США за рубежом продолжат работу и смогут оказывать услуги американским гражданам, нуждающимся в помощи. Никаких постоянных увольнений не предполагается, заявило министерство.

Согласно 71-страничному плану, опубликованному на его веб-сайте в понедельник, министерство заявило, что только 10 344 из 26 995 сотрудников, работающих в стране и признанных жизненно важными, будут освобождены от неоплачиваемых отпусков в связи с приостановкой работы.

Сотрудники, "исключенные" из плана прекращения работы, — это те, чья работа необходима для реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения национальной безопасности.

Министр обороны США вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу - WP25.09.25, 17:56 • 7392 просмотра

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовятся к вероятному шатдауну — прекращению работы государственных структур. В случае, если Конгресс до полуночи вторника не сможет принять закон о временном финансировании, правительство и его структуры будут вынуждены прекратить выполнение всех "необязательных" функций.

Антонина Туманова

Новости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты