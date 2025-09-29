Госдепартамент США отправит большинство сотрудников в неоплачиваемый отпуск в случае шатдауна
Киев • УНН
Госдепартамент США планирует отправить более половины своих сотрудников, работающих в США, в неоплачиваемый отпуск, если правительство прекратит работу. Посольства и консульства за рубежом продолжат функционировать, предоставляя услуги гражданам.
Госдепартамент планирует отправить в неоплачиваемый отпуск более половины своих сотрудников, работающих непосредственно в США, если федеральное правительство прекратит свою работу на этой неделе, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В этом случае посольства и консульства США за рубежом продолжат работу и смогут оказывать услуги американским гражданам, нуждающимся в помощи. Никаких постоянных увольнений не предполагается, заявило министерство.
Согласно 71-страничному плану, опубликованному на его веб-сайте в понедельник, министерство заявило, что только 10 344 из 26 995 сотрудников, работающих в стране и признанных жизненно важными, будут освобождены от неоплачиваемых отпусков в связи с приостановкой работы.
Сотрудники, "исключенные" из плана прекращения работы, — это те, чья работа необходима для реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения национальной безопасности.
Добавим
Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовятся к вероятному шатдауну — прекращению работы государственных структур. В случае, если Конгресс до полуночи вторника не сможет принять закон о временном финансировании, правительство и его структуры будут вынуждены прекратить выполнение всех "необязательных" функций.