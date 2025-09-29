Держдепартамент США відправить більшість співробітників у неоплачувану відпустку в разі шатдауну
Київ • УНН
Держдепартамент США планує відправити понад половину своїх співробітників, що працюють у США, у неоплачувану відпустку, якщо уряд припинить роботу. Посольства та консульства за кордоном продовжать функціонувати, надаючи послуги громадянам.
Держдепартамент планує відправити в неоплачувану відпустку більше половини своїх співробітників, які працюють безпосередньо в США, якщо федеральний уряд припинить свою роботу цього тижня, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
У цьому випадку посольства та консульства США за кордоном продовжать роботу і зможуть надавати послуги американським громадянам, які потребують допомоги. Жодних постійних звільнень не передбачається, заявило міністерство.
Згідно з 71-сторінковим планом, опублікованим на його веб-сайті в понеділок, міністерство заявило, що лише 10 344 з 26 995 співробітників, які працюють у країні та визнані життєво важливими, будуть звільнені від неоплачуваних відпусток у зв'язку з призупиненням роботи.
Співробітники, "виключені" із плану припинення роботи, — це ті, чия робота необхідна для реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення національної безпеки.
Додамо
Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати готуються до ймовірного шатдауну — припинення роботи державних структур. У випадку, якщо Конгрес до півночі вівторка не зможе ухвалити закон про тимчасове фінансування, уряд та його структури будуть змушені припинити виконання всіх "необов'язкових" функцій.