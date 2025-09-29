$41.480.01
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 9052 перегляди
Держдепартамент США відправить більшість співробітників у неоплачувану відпустку в разі шатдауну

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Держдепартамент США планує відправити понад половину своїх співробітників, що працюють у США, у неоплачувану відпустку, якщо уряд припинить роботу. Посольства та консульства за кордоном продовжать функціонувати, надаючи послуги громадянам.

Держдепартамент США відправить більшість співробітників у неоплачувану відпустку в разі шатдауну

Держдепартамент планує відправити в неоплачувану відпустку більше половини своїх співробітників, які працюють безпосередньо в США, якщо федеральний уряд припинить свою роботу цього тижня, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У цьому випадку посольства та консульства США за кордоном продовжать роботу і зможуть надавати послуги американським громадянам, які потребують допомоги. Жодних постійних звільнень не передбачається, заявило міністерство.

Згідно з 71-сторінковим планом, опублікованим на його веб-сайті в понеділок, міністерство заявило, що лише 10 344 з 26 995 співробітників, які працюють у країні та визнані життєво важливими, будуть звільнені від неоплачуваних відпусток у зв'язку з призупиненням роботи.

Співробітники, "виключені" із плану припинення роботи, — це ті, чия робота необхідна для реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення національної безпеки.

Міністр оборони США викликав сотні генералів та адміралів на зустріч - WP25.09.25, 17:56 • 7392 перегляди

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати готуються до ймовірного шатдауну — припинення роботи державних структур. У випадку, якщо Конгрес до півночі вівторка не зможе ухвалити закон про тимчасове фінансування, уряд та його структури будуть змушені припинити виконання всіх "необов'язкових" функцій.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний департамент США
Сполучені Штати Америки