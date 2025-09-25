Міністр оборони США викликав сотні генералів та адміралів на зустріч - WP

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав сотням генералів та адміралів армії США зібратися наступного тижня без попередження — і без зазначення причини — на базі морської піхоти у Вірджинії, що посіяло плутанину та тривогу після того, як адміністрація Трампа звільнила численних високопосадовців цього року, передає УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

За словами понад десятка людей, знайомих з цим питанням, цю вкрай незвичайну директиву було надіслано практично всім вищим військовим командирам по всьому світу. Директива була видана на початку цього тижня, коли наближається припинення роботи уряду, і через кілька місяців після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани щодо масштабної консолідації вищого військового командування.

У своїй заяві в четвер речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "звернеться до своїх високопосадовців на початку наступного тижня", але не надав жодних додаткових подробиць. Парнелл, старший радник міністра оборони, не висловив жодних занепокоєнь щодо репортажів The Washington Post про зустріч, заплановану на вівторок у Квантіко, штат Вірджинія.

Видання зазначає, що у Сполучених Штатах та десятках інших країн та часових поясів проживає близько 800 генералів та адміралів. За словами людей, знайомих з цим питанням, наказ Гегсета стосується всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала або вище, або їхнього еквівалента у ВМС, які обіймають командні посади, та їхніх старших радників. Як правило, ці офіцери контролюють сотні або тисячі рядових військовослужбовців.

Кадрові у США після скандалу із витоком інформації: чи загрожує звільнення главі Пентагону Гегсету

Очікується, що серед тих, хто відвідає зустріч Гегсета, будуть вищі командири в зонах конфліктів та старші військові керівники, розміщені по всій Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили люди, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно обговорювати це питання. Наказ не поширюється на старших військових офіцерів, які обіймають штабні посади.

Жодна людина, яка розмовляла з The Post, не могла пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь наказував стільком військовим генералам та адміралам зібратися таким чином. Дехто сказав, що це викликає занепокоєння щодо безпеки.

"Люди дуже стурбовані. Вони не уявляють, що це означає", – сказала одна людина.

Двоє інших висловили розчарування тим, що навіть багато командирів, розміщених за кордоном, будуть зобов'язані бути присутніми. Один сказав, що "це не так робиться".

"Не можна викликати головних військових, які ведуть своїх людей та глобальні сили, до аудиторії за межами Вашингтона, і не пояснити їм, чому/яка тема чи порядок денний", – сказала ця людина, використовуючи скорочення від генерал-офіцера або флаг-офіцера.

"Чи ми зараз виводимо кожного генерала та флаг-офіцера з Тихого океану?" – сказав один американський чиновник. "Все це дивно".

Додамо

Видання додає, що ці накази надходять на тлі того, як Гегсет в односторонньому порядку нещодавно здійснив масштабні зміни в Пентагоні, зокрема розпорядився скоротити кількість генералів на 20 відсотків, звільнити старших керівників без причини та видав новий гучний наказ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни

Вищі посадовці адміністрації також готують нову стратегію національної оборони, яка, як очікується, зробить оборону країни головним завданням країни після кількох років, коли Китай визнавали головною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів. Деякі посадовці, знайомі з наказом про поїздки, сказали, що, на їхню думку, це питання може бути обговорено.

Травнева директива Гегсета про скорочення близько 100 генералів та адміралів також викликала занепокоєння серед вищого військового керівництва. Тоді він закликав до "мінімального" 20-відсоткового скорочення кількості чотиризіркових офіцерів — найвищого військового звання — на дійсній службі та відповідної кількості генералів у Національній гвардії. Також буде ще щонайменше 10-відсоткове скорочення загальної кількості генералів та адміралів у всіх силах.

Чиновники Пентагону обурені указом Трампа про перейменування відомства на Міністерство війни

Минулого місяця Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Джеффрі Круза, директора Агентства оборонної розвідки; віце-адмірала Ненсі Лакор, начальника резерву ВМС; та контр-адмірала Мілтона Сендса, офіцера морських котиків ВМС, який керував Командуванням спеціальних операцій ВМС. У цих випадках не було названо жодної конкретної причини.

Ці звільнення стали останніми в рамках ширшої чистки вищих посад у агентствах національної безпеки. З моменту вступу на посаду адміністрація Трампа також звільнила голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза К. Брауна-молодшого; начальника військово-морських операцій адмірала Лізу Франкетті; командувача Берегової охорони адмірала Лінду Фаган; та заступник начальника штабу ВПС генерал Джеймс Слайф серед інших. Список містить непропорційно велику кількість жінок.

Генерал Девід Олвін, начальник штабу ВПС, минулого місяця оголосив, що піде у відставку у листопаді після того, як його попросили піти у відставку.