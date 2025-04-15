Розвідувальне управління Міністерства оборони

Американські законодавці доручили керівникам розвідслужб надати звіт про наслідки можливого припинення допомоги Україні. Звіт має
оцінити вплив на хід війни та загрози від потенційних противників США.
Яхья Сінвар, лідер ХАМАС, має намір розширити конфлікт з Ізраїлем до регіонального рівня. Американські чиновники вважають, що він
живий і блокує угоду про припинення вогню, розчарований відсутністю підтримки від "Хезболли" та Ірану.
Напади хуситів на цивільні танкери в Червоному морі та Аденській затоці призвели до збільшення витрат судноплавних компаній через
вищі страхові премії та додаткові витрати, що серйозно вплинуло на міжнародну морську торгівлю в регіоні.
Заступник міністра оборони росії тимур іванов був заарештований за державну зраду після того, як Головне управління розвідки
Міністерства оборони України отримало доступ до його конфіденційної інформації через кібератаку.
У брянську, росія, була пошкоджена електропідстанція, що знеструмило кілька військових і промислових об'єктів, які росія використовує у своїй війні проти України.
Китай розробив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести ядерні і звичайні боєголовки, перевершивши в цій галузі росію
і США.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України запевнив журналістів, що Кримський міст буде зруйнований, оскільки всі працюють над цим.
Як розповів Буданов, в рф досить ефективно працює державна програма "паралельний імпорт", яка дозволяє рф закупляти комплектуючі з
багатьох країн, не тільки, як всі думають зі Сходу, але й із Заходу.