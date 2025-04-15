Розвідувальне управління Міністерства оборони

росія імпортує не лише зброю зі Сходу, але й комплектуючі із Заходу - Буданов

Як розповів Буданов, в рф досить ефективно працює державна програма "паралельний імпорт", яка дозволяє рф закупляти комплектуючі з багатьох країн, не тільки, як всі думають зі Сходу, але й із Заходу.