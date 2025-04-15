Розвідувальне управління Міністерства оборони

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19297 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133641 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125155 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126599 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125135 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127784 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192258 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76759 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115340 перегляди

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Напади хуситів на кораблі в Червоному морі призводять до різкого зростання витрат судноплавних компаній

Напади хуситів на цивільні танкери в Червоному морі та Аденській затоці призвели до збільшення витрат судноплавних компаній через вищі страхові премії та додаткові витрати, що серйозно вплинуло на міжнародну морську торгівлю в регіоні.

Економіка • 18 червня, 10:35 • 17812 перегляди

Затримання заступника шойгу іванова стало можливим завдяки ГУР: що відомо

Заступник міністра оборони росії тимур іванов був заарештований за державну зраду після того, як Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало доступ до його конфіденційної інформації через кібератаку.

Війна • 24 квітня, 14:08 • 16771 перегляди

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У брянську, росія, була пошкоджена електропідстанція, що знеструмило кілька військових і промислових об'єктів, які росія використовує у своїй війні проти України.

Війна • 16 квітня, 11:12 • 16928 перегляди

Китай стає світовим лідером у гіперзвукових технологіях, випереджаючи росію і США – Пентагон

Китай розробив найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести ядерні і звичайні боєголовки, перевершивши в цій галузі росію і США.

Війна • 13 березня, 09:18 • 26300 перегляди

Він впаде: Буданов про Кримський міст

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України запевнив журналістів, що Кримський міст буде зруйнований, оскільки всі працюють над цим.

Війна • 25 лютого, 13:38 • 26717 перегляди

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Як розповів Буданов, в рф досить ефективно працює державна програма "паралельний імпорт", яка дозволяє рф закупляти комплектуючі з багатьох країн, не тільки, як всі думають зі Сходу, але й із Заходу.

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