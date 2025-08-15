Пауза Трампа щодо допомоги Україні послабила її позиції перед переговорами на Алясці – Вloomberg

Рішення адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні на початку цього року підірвало боєздатність країни та її переговорну позицію з росією. Такою є інформація згідно з нещодавно оприлюдненою оцінкою Європейського командування США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Восьмиденна зупинка у березні "мала відчутний вплив" на конфлікт, а також "значні залишкові наслідки для надання допомоги у сфері безпеки", включаючи детонатори для деяких видів високоточної зброї та 155-мм боєприпасів, згідно зі звітом, підготовленим виконувачем обов'язків генерального інспектора Пентагону Стівом Стеббінсом.

Пауза перешкоджала припиненню бойових дій між росією та Україною та відновленню суверенітету України - повідомило Генеральному інспектору Командування збройних сил ЄС.

Звіт генерального інспектора спирається на оцінку Європейського командування та є першим публічним визнанням з боку американських військових впливу паузи адміністрації Трампа з 3 по 11 березня. Він був оприлюднений цього тижня, безпосередньо перед зустріччю президента Дональда Трампа з президентом володимиром путіним в Анкориджі.

Щоквартальний звіт, що охоплює період з 1 квітня по 30 червня, є коротким викладом раніше розкритої інформації та нових оцінок військових відомств, включаючи EUCOM та Агентство оборонної розвідки. Він містить огляд військової та цивільної допомоги США Україні в рамках операції "Атлантична рішучість", операції, розпочатої у 2014 році для стримування російської агресії.

Агентство оборонної розвідки повідомило генеральному інспектору, що "українські засоби протиповітряної оборони та винищувачі F-16 залишаються недостатніми для захисту від потужних ракетних та безпілотних атак росії, які ще більше пошкодили військову та цивільну інфраструктуру".

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Конгрес виділив або іншим чином надав 187 мільярдів доларів на військову та нелетальну підтримку України. Станом на 30 червня залишалося доступних 30 мільярдів доларів для витрат, йдеться у звіті.

Звіт пропонує похмуру картину перспектив України без подальшої допомоги від США та союзників. У ньому йдеться, що станом на 30 червня Україна вичерпала майже всі свої радянські та російські артилерійські та ракетні боєприпаси, що робить її "майже повністю залежною від західної допомоги".

У звіті Генерального інспектора також розкривається нова оцінка DIA збитків від червневої атаки безпілотників України на чотири бази російських бомбардувальників.

Україна повідомила, що запустила 117 невеликих, комерційно доступних БпЛА, озброєних вибухівкою, з вантажівок, розміщених заздалегідь за межами російських баз, і що в результаті операції було пошкоджено понад 40 російських літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники та літаки раннього радіолокаційного спостереження та управління.

Тим не менш, DIA у раніше нерозкритій оцінці повідомило Генеральному інспектору, що хоча "щонайменше 10 російських стратегічних бомбардувальників було знищено, ці втрати лише мінімально погіршать здатність росії продовжувати удари крилатими ракетами по українських об'єктах".

Доповнення

володимир путін та Дональд Трамп розпочали зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Диктатор сів у лімузин президента США для спілкування тет-а-тет.

Президент США Дональд Трамп та володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Для лідерів підготовлено сцену з написом "ALASKA 2025" та червону доріжку у формі літери Г.

Зустріч Трампа і путіна: диктатор рф проігнорував запитання про припинення геноциду в Україні