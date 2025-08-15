$41.450.06
ukenru
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 11348 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 85245 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134657 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78874 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 130965 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54729 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80580 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105176 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60795 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Молюся за мир у найближчі дні: Венс про саміт Трампа та путіна на Алясці

Київ • УНН

 • 1276 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив вдячність Дональду Трампу за лідерство перед його зустріччю з Володимиром Путіним на Алясці, молячись за мир. Один із бортів літакового загону "росія" вже прибув на Аляску для саміту.

Молюся за мир у найближчі дні: Венс про саміт Трампа та путіна на Алясці

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що вірить у лідерство президента Дональда Трампа під час його зустрічі з російським диктатором володимиром путіном. Про це він написав на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Вдячний президенту Трампу за лідерство сьогодні, коли він їде на Аляску для зустрічі з президентом росії путіним 

- написав Венс.

Віцепрезидент США додав, що молиться за мир у найближчі дні.

"Молюся за мир у найближчі дні", - написав Венс.

Доповнення

Один із бортів літакового загону "росія" прилетів на Аляску, де має пройти саміт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з російським диктатором володимиром путіним на Алясці пройде добре. Він зазначив, що швидко повернеться додому, якщо це не так.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Аляска
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки