Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що вірить у лідерство президента Дональда Трампа під час його зустрічі з російським диктатором володимиром путіном. Про це він написав на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Вдячний президенту Трампу за лідерство сьогодні, коли він їде на Аляску для зустрічі з президентом росії путіним - написав Венс.

Віцепрезидент США додав, що молиться за мир у найближчі дні.

Доповнення

Один із бортів літакового загону "росія" прилетів на Аляску, де має пройти саміт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з російським диктатором володимиром путіним на Алясці пройде добре. Він зазначив, що швидко повернеться додому, якщо це не так.