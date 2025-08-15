Молюся за мир у найближчі дні: Венс про саміт Трампа та путіна на Алясці
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив вдячність Дональду Трампу за лідерство перед його зустріччю з Володимиром Путіним на Алясці, молячись за мир. Один із бортів літакового загону "росія" вже прибув на Аляску для саміту.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що вірить у лідерство президента Дональда Трампа під час його зустрічі з російським диктатором володимиром путіном. Про це він написав на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Вдячний президенту Трампу за лідерство сьогодні, коли він їде на Аляску для зустрічі з президентом росії путіним
Віцепрезидент США додав, що молиться за мир у найближчі дні.
"Молюся за мир у найближчі дні", - написав Венс.
Доповнення
Один із бортів літакового загону "росія" прилетів на Аляску, де має пройти саміт глави кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з російським диктатором володимиром путіним на Алясці пройде добре. Він зазначив, що швидко повернеться додому, якщо це не так.