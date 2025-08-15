Молюсь за мир в ближайшие дни: Венс о саммите Трампа и путина на Аляске

$41.450.06
19:11 • 2674 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 10058 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 83468 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 131841 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 77543 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 128914 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 54204 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80318 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 105070 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60736 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 120223 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 32760 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08 • 85377 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34 • 26456 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15:36 • 9500 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 131782 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 120648 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 128861 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 150743 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 237421 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Андрей Пышный
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 97554 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 180247 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 127253 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 142633 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 189901 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Поезд
Lockheed Martin F-22 Raptor
Пистолет

Молюсь за мир в ближайшие дни: Венс о саммите Трампа и путина на Аляске

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил благодарность Дональду Трампу за лидерство перед его встречей с владимиром путиным на Аляске, молясь за мир. Один из бортов самолетного отряда "Россия" уже прибыл на Аляску для саммита.

Молюсь за мир в ближайшие дни: Венс о саммите Трампа и путина на Аляске

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что верит в лидерство президента Дональда Трампа во время его встречи с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он написал на своей странице в Х, пишет УНН.

Благодарен президенту Трампу за лидерство сегодня, когда он едет на Аляску для встречи с президентом россии путиным 

- написал Венс.

Вице-президент США добавил, что молится за мир в ближайшие дни.

"Молюсь за мир в ближайшие дни", - написал Венс.

Дополнение

Один из бортов самолетного отряда "Россия" прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы кремля владимира путина с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором владимиром путиным на Аляске пройдет хорошо. Он отметил, что быстро вернется домой, если это не так.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
X Corp.
Аляска
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты