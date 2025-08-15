Молюсь за мир в ближайшие дни: Венс о саммите Трампа и путина на Аляске
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Венс выразил благодарность Дональду Трампу за лидерство перед его встречей с владимиром путиным на Аляске, молясь за мир. Один из бортов самолетного отряда "Россия" уже прибыл на Аляску для саммита.
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что верит в лидерство президента Дональда Трампа во время его встречи с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он написал на своей странице в Х, пишет УНН.
Благодарен президенту Трампу за лидерство сегодня, когда он едет на Аляску для встречи с президентом россии путиным
Вице-президент США добавил, что молится за мир в ближайшие дни.
"Молюсь за мир в ближайшие дни", - написал Венс.
Дополнение
Один из бортов самолетного отряда "Россия" прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы кремля владимира путина с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором владимиром путиным на Аляске пройдет хорошо. Он отметил, что быстро вернется домой, если это не так.