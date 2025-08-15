Молюсь за мир в ближайшие дни: Венс о саммите Трампа и путина на Аляске

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил благодарность Дональду Трампу за лидерство перед его встречей с владимиром путиным на Аляске, молясь за мир. Один из бортов самолетного отряда "Россия" уже прибыл на Аляску для саммита.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что верит в лидерство президента Дональда Трампа во время его встречи с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он написал на своей странице в Х, пишет УНН. Благодарен президенту Трампу за лидерство сегодня, когда он едет на Аляску для встречи с президентом россии путиным - написал Венс. Вице-президент США добавил, что молится за мир в ближайшие дни. "Молюсь за мир в ближайшие дни", - написал Венс. Дополнение Один из бортов самолетного отряда "Россия" прилетел на Аляску, где должен пройти саммит главы кремля владимира путина с президентом США Дональдом Трампом. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором владимиром путиным на Аляске пройдет хорошо. Он отметил, что быстро вернется домой, если это не так.