Трамп: якщо зустріч з путіним пройде невдало, я швидко повернуся додому

Президент США Дональд Трамп заявив, що думає, що зустріч з російським диктатором володимиром путіним на Алясці пройде добре, якщо ні, то Трамп швидко повернеться додому, передає УНН.

Ми їдемо на зустріч з президентом путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, то ми дуже швидко повернемося додому - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні.