Трамп: якщо зустріч з путіним пройде невдало, я швидко повернуся додому

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 65500 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 62888 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 100931 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 61367 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 102559 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 47267 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 76505 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 103611 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59865 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 225543 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.4м/с
52%
755мм
Популярнi новини
Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів15 серпня, 08:38 • 12651 перегляди
Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg15 серпня, 09:30 • 10166 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 90487 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 23026 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 17083 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 100931 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 92002 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 102559 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 131954 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 225543 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кіт Келлог
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 91957 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 175020 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 122548 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 138325 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 185973 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
YouTube
Grand Theft Auto (серія відеоігор)

Трамп: якщо зустріч з путіним пройде невдало, я швидко повернуся додому

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з російським диктатором володимиром путіним на Алясці пройде добре. Він зазначив, що швидко повернеться додому, якщо це не так.

Трамп: якщо зустріч з путіним пройде невдало, я швидко повернуся додому

Президент США Дональд Трамп заявив, що думає, що зустріч з російським диктатором володимиром путіним на Алясці пройде добре, якщо ні, то Трамп швидко повернеться додому, передає УНН.

Ми їдемо на зустріч з президентом путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, то ми дуже швидко повернемося додому 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні.

Павло Башинський

Політика
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки