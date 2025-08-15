Трамп: если встреча с путиным пройдет неудачно, я быстро вернусь домой

$41.450.06
12:08 • 70328 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
15 августа, 11:40 • 67279 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 108434 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 65232 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 109186 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 49123 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 77533 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104026 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60120 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 228461 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15 августа, 08:38 • 13921 просмотра
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg15 августа, 09:30 • 11085 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 97867 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 24382 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 18403 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 108467 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 99143 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 109220 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 137904 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 228480 просмотра
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 93270 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 176236 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 123643 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 139341 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 186882 просмотра
Трамп: если встреча с путиным пройдет неудачно, я быстро вернусь домой

Киев • УНН

 • 2160 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором владимиром путиным на Аляске пройдет хорошо. Он отметил, что быстро вернется домой, если это не так.

Трамп: если встреча с путиным пройдет неудачно, я быстро вернусь домой

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает, что встреча с российским диктатором владимиром путиным на Аляске пройдет хорошо, если нет, то Трамп быстро вернется домой, передает УНН.

Мы едем на встречу с президентом путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то мы очень быстро вернемся домой 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.

Павел Башинский

политика
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты