Трамп: если встреча с путиным пройдет неудачно, я быстро вернусь домой

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает, что встреча с российским диктатором владимиром путиным на Аляске пройдет хорошо, если нет, то Трамп быстро вернется домой, передает УНН.

Мы едем на встречу с президентом путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то мы очень быстро вернемся домой - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.