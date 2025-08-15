$41.450.06
12:08 • 60448 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 58170 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 93269 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 57335 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 95815 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 45267 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 75372 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 103142 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59585 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 222566 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні

Київ • УНН

 • 1880 перегляди

Президент США Дональд Трамп наполягає на досягненні перемир'я на зустрічі з путіним на Алясці. Переговори відбудуться 15 серпня в Анкориджі, обговорюватимуться питання "українського врегулювання".

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні, передає УНН із посиланням на Sky News.

Проте Трамп додав, що ніщо не визначено, і він не знає, що забезпечить успіх саміту.

Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски15.08.25, 19:32 • 3116 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

