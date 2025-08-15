Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні, передає УНН із посиланням на Sky News.

Проте Трамп додав, що ніщо не визначено, і він не знає, що забезпечить успіх саміту.

Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.