Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски
Київ • УНН
Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску, де заплановані переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Трамп вже прибув до Анкориджа разом з делегацією.
Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним.
Разом із Трампом до Аляски полетіли:
- державний секретар Марко Рубіо;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- спеціальний посланець Стів Віткофф;
- прес-секретар Керолайн Лівітт;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
- заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.