Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски

Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску, де мають пройти перемовини президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Про це пише УНН з посиланням на сайт Пентагону, передає УНН.

Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним.

Разом із Трампом до Аляски полетіли: