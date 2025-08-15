Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 53529 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 52036 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 83206 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 52049 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 86837 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 42665 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 73987 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 102584 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59267 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 218648 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 116777 перегляди
Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів15 серпня, 08:38 • 10255 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 75293 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 20220 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 14233 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 83124 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 75343 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 86768 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 116839 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 218623 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Андрій Смирнов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 88725 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 172031 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 119877 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 135877 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 183745 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Друга світова війна

Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску, де заплановані переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Трамп вже прибув до Анкориджа разом з делегацією.

Міністр оборони США Гегсет вирушив до Аляски

Голова Пентагону Піт Гегсет вилетів на Аляску, де мають пройти перемовини президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна. Про це пише УНН з посиланням на сайт Пентагону, передає УНН.

Міністр вирушає на спільну базу Елмендорф-Річардсон, Аляска 

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним.

Разом із Трампом до Аляски полетіли:

  • державний секретар Марко Рубіо;
    • міністр фінансів Скотт Бессент;
      • міністр торгівлі Говард Лутнік;
        • спеціальний посланець Стів Віткофф;
          • прес-секретар Керолайн Лівітт;
            • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
              • керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
                • заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

                  Павло Башинський

                  Політика
                  Володимир Путін
                  Аляска
                  Керолайн Левітт
                  Стів Віткофф
                  Скотт Бессент
                  Джон Реткліфф (політик)
                  Піт Гегсет
                  Марко Рубіо
                  Пентагон
                  Білий дім
                  Дональд Трамп
                  Сполучені Штати Америки