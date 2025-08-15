$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним

Київ • УНН

 • 4218 перегляди

Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, Аляска, для зустрічі з володимиром путіним 15 серпня. Переговори ініційовані путіним, документи не підписуватимуться.

Президент США Дональд Трамп вилетів до Анкориджа, що на Алясці, де проведе перемовини з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.  

Деталі

Кортеж трампа прибув на летовище о 14:56 за київським часом.

Трамп вилетів до Аляски о 15:07 за київським часом. 

Разом із Трампом до Аляски полетіли: 

  • державний секретар Марко Рубіо;
    • міністр фінансів Скотт Бессент;
      • міністр торгівлі Говард Лутнік;
        • спеціальний посланець Стів Віткофф;
          • прес-секретар Керолайн Лівітт;
            • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
              • керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
                • заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

                  Нагадаємо

                  Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

                  Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

                  Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

                  Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

                  Павло Башинський

