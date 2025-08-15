$41.450.06
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным

Киев • УНН

 • 4912 просмотра

Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, Аляска, для встречи с владимиром путиным 15 августа. Переговоры инициированы путиным, документы подписываться не будут.

Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, Аляска, где проведет переговоры с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН.  

Детали

Кортеж Трампа прибыл на аэродром в 14:56 по киевскому времени.

Трамп вылетел на Аляску в 15:07 по киевскому времени. 

Вместе с Трампом на Аляску полетели: 

  • государственный секретарь Марко Рубио;
    • министр финансов Скотт Бессент;
      • министр торговли Говард Лутник;
        • специальный посланник Стив Виткофф;
          • пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;
            • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
              • руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;
                • заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

                  Напомним

                  Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

                  Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

                  Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

                  Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

                  Павел Башинский

                  политикаНовости Мира
                  Владимир Путин
                  Аляска
                  Марко Рубио
                  Белый дом
                  Дональд Трамп
                  Соединённые Штаты
                  Украина