Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп вылетел в Анкоридж, Аляска, для встречи с владимиром путиным 15 августа. Переговоры инициированы путиным, документы подписываться не будут.
Детали
Кортеж Трампа прибыл на аэродром в 14:56 по киевскому времени.
Трамп вылетел на Аляску в 15:07 по киевскому времени.
Вместе с Трампом на Аляску полетели:
- государственный секретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лутник;
- специальный посланник Стив Виткофф;
- пресс-секретарь Кэролайн Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Напомним
Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.
Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".
Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.