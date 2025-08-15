$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 59163 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 99614 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 76281 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 49970 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 50814 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 57114 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 169895 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 89867 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 88331 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 76036 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі

Київ • УНН

 • 9122 перегляди

Зустріч путіна та Трампа в Анкориджі розпочнеться у п'ятницю о 22:00 за київським часом. Напередодні зустрічі триває масштабний проукраїнський мітинг.

Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі. Про це повідомили у Білому домі, передає УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненим графіком, Трамп вирушить із Білого дому о 6:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за київським), а залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом (04:45 суботи за Києвом). 

Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.

Це буде перша особиста зустріч лідерів США та росії з червня 2021 року.

Тим часом у центрі Анкориджі триває масштабний проукраїнський мітинг напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа та путіна. Учасники акції тримають плакати з гаслами на підтримку України та проти агресії росії.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Водночас Україна та її міжнародні партнери наполягають, що жодні рішення щодо мирного врегулювання не можуть ухвалюватися без участі України, і матимуть сенс лише після досягнення стійкого припинення вогню. 

Майже 60% американців не впевнені у здатності Трампа завершити війну в Україні: результати опитування15.08.25, 01:41 • 3852 перегляди

Вероніка Марченко

