Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
Київ • УНН
Зустріч путіна та Трампа в Анкориджі розпочнеться у п'ятницю о 22:00 за київським часом. Напередодні зустрічі триває масштабний проукраїнський мітинг.
Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі. Про це повідомили у Білому домі, передає УНН.
Деталі
Згідно з оприлюдненим графіком, Трамп вирушить із Білого дому о 6:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за київським), а залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом (04:45 суботи за Києвом).
Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.
Це буде перша особиста зустріч лідерів США та росії з червня 2021 року.
Тим часом у центрі Анкориджі триває масштабний проукраїнський мітинг напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа та путіна. Учасники акції тримають плакати з гаслами на підтримку України та проти агресії росії.
Нагадаємо
Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.
Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".
Водночас Україна та її міжнародні партнери наполягають, що жодні рішення щодо мирного врегулювання не можуть ухвалюватися без участі України, і матимуть сенс лише після досягнення стійкого припинення вогню.
