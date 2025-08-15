$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 43994 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 69603 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 58974 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 40559 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 42761 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 53678 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 167581 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 89088 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 87276 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75790 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
В Анкориджі проходить масштабний мітинг проти російської агресії напередодні зустрічі Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У центрі Анкориджа триває проукраїнський мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна. Учасники акції вимагають привернути увагу до російських воєнних злочинів та захисту українських дітей.

В Анкориджі проходить масштабний мітинг проти російської агресії напередодні зустрічі Трампа та путіна

У центрі Анкориджі триває масштабний проукраїнський мітинг напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа та путіна. Учасники акції тримають плакати з гаслами на підтримку України та проти агресії росії. Про це інформує в "Х" колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН. 

Деталі

Організатори наголошують, що мета акції — привернути увагу світових лідерів до російських воєнних злочинів та необхідності захисту українських дітей.

Серед гасел, зокрема:

  • "Україна та Аляска - росія більше ніколи";
    • "Аляска підтримує Україну";
      • "путін викрав 19 564 українських дітей. Трамп може їх звільнити". 

        Тим часом, журналістів кремлівського пулу, які прибули для висвітлення зустрічі Трампа та путіна, розмістили на території місцевого стадіону. 

        Нагадаємо

        Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, щоб обговорити припинення агресивної війни росії проти України. Зеленський в свою чергу наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

        Водночас заступник директора департаменту інформації та преси мзс росії олексій фадєєв 13 серпня заявив, що позиція москви щодо врегулювання війни в Україні залишається "незмінною" з моменту виступу президента володимира путіна 14 червня 2024 року.

        ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін14.08.25, 22:55

        Вероніка Марченко

        Політика
        Аляска
        Голос Америки
        Дональд Трамп
        Володимир Зеленський
        Сполучені Штати Америки
        Україна