В Анкориджі проходить масштабний мітинг проти російської агресії напередодні зустрічі Трампа та путіна

У центрі Анкориджі триває масштабний проукраїнський мітинг напередодні запланованої зустрічі Дональда Трампа та путіна. Учасники акції тримають плакати з гаслами на підтримку України та проти агресії росії. Про це інформує в "Х" колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає УНН.

Деталі

Організатори наголошують, що мета акції — привернути увагу світових лідерів до російських воєнних злочинів та необхідності захисту українських дітей.

Серед гасел, зокрема:

"Україна та Аляска - росія більше ніколи";

"Аляска підтримує Україну";

"путін викрав 19 564 українських дітей. Трамп може їх звільнити".

Тим часом, журналістів кремлівського пулу, які прибули для висвітлення зустрічі Трампа та путіна, розмістили на території місцевого стадіону.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, щоб обговорити припинення агресивної війни росії проти України. Зеленський в свою чергу наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Водночас заступник директора департаменту інформації та преси мзс росії олексій фадєєв 13 серпня заявив, що позиція москви щодо врегулювання війни в Україні залишається "незмінною" з моменту виступу президента володимира путіна 14 червня 2024 року.

ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін