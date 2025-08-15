В Анкоридже проходит масштабный митинг против российской агрессии накануне встречи Трампа и путина

В центре Анкориджа продолжается масштабный проукраинский митинг накануне запланированной встречи Дональда Трампа и путина. Участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Украины и против агрессии россии. Об этом информирует в "Х" бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

Детали

Организаторы подчеркивают, что цель акции — привлечь внимание мировых лидеров к российским военным преступлениям и необходимости защиты украинских детей.

Среди лозунгов, в частности:

«Украина и Аляска — россия больше никогда»;

«Аляска поддерживает Украину»;

«путин похитил 19 564 украинских детей. Трамп может их освободить».

Тем временем журналистов кремлевского пула, прибывших для освещения встречи Трампа и путина, разместили на территории местного стадиона.

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, чтобы обсудить прекращение агрессивной войны россии против Украины. Зеленский в свою очередь подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

В то же время заместитель директора департамента информации и печати мид россии алексей фадеев 13 августа заявил, что позиция москвы по урегулированию войны в Украине остается "неизменной" с момента выступления президента владимира путина 14 июня 2024 года.

СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путин