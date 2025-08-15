$41.510.09
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 44508 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 70615 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 59540 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 40858 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 43009 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 53783 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 167658 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 89124 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 87317 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75793 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
В Анкоридже проходит масштабный митинг против российской агрессии накануне встречи Трампа и путина

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В центре Анкориджа продолжается проукраинский митинг накануне встречи Трампа и путина. Участники акции требуют привлечь внимание к российским военным преступлениям и защите украинских детей.

В Анкоридже проходит масштабный митинг против российской агрессии накануне встречи Трампа и путина

В центре Анкориджа продолжается масштабный проукраинский митинг накануне запланированной встречи Дональда Трампа и путина. Участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Украины и против агрессии россии. Об этом информирует в "Х" бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает УНН.

Детали

Организаторы подчеркивают, что цель акции — привлечь внимание мировых лидеров к российским военным преступлениям и необходимости защиты украинских детей.

Среди лозунгов, в частности:

  • «Украина и Аляска — россия больше никогда»;
    • «Аляска поддерживает Украину»;
      • «путин похитил 19 564 украинских детей. Трамп может их освободить».

        Тем временем журналистов кремлевского пула, прибывших для освещения встречи Трампа и путина, разместили на территории местного стадиона.

        Напомним

        Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, чтобы обсудить прекращение агрессивной войны россии против Украины. Зеленский в свою очередь подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

        В то же время заместитель директора департамента информации и печати мид россии алексей фадеев 13 августа заявил, что позиция москвы по урегулированию войны в Украине остается "неизменной" с момента выступления президента владимира путина 14 июня 2024 года.

        СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путин14.08.25, 22:55 • 16606 просмотров

        Вероника Марченко

        политика
        Аляска
        Голос Америки
        Дональд Трамп
        Владимир Зеленский
        Соединённые Штаты
        Украина