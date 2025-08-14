СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путин

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретятся завтра, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски - Анкоридже. СМИ показали фото базы, передает УНН.

Детали

СМИ показали военную базу.

Напомним

Встреча Дональда Трампа и владимира путина состоится 15 августа 2025 года в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

