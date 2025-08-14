$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 28330 просмотра
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 38949 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
14:23 • 40398 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 38949 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 29185 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 32981 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 48319 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 159116 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 85235 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 82897 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 72927 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путин

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретятся 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путин

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретятся завтра, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски - Анкоридже. СМИ показали фото базы, передает УНН.

Детали

Трамп встретится с владимиром путиным завтра на совместной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски - Анкоридже.

СМИ показали военную базу.

Напомним

Встреча Дональда Трампа и владимира путина состоится 15 августа 2025 года в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

Трамп и глава Кремля владимир путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, что в Анкоридже, штат Аляска.

Правительственный борт из москвы приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже перед завтрашним саммитом между президентом рф владимиром путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным в пятницу утром. Он прибудет на военную базу США в Анкоридже.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты