Ексклюзив
14:49 • 28406 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 40545 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 39055 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 29251 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 33026 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 48378 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 159425 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 85377 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 83044 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 73061 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрінуться 15 серпня 2025 року на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрінуться завтра, 15 серпня, на базі військовій базі Елмендорф-Річардсон у найбільшому місті Аляски - Анкориджі. ЗМІ показали фото бази, передає УНН.

Деталі

Трамп зустрінеться з володимиром путіним завтра на спільній базі Елмендорф-Річардсон у найбільшому місті Аляски - Анкориджі.

ЗМІ показали військову базу.

Нагадаємо

Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна відбудеться 15 серпня 2025 року в Анкориджі, Аляска, за ініціативою російського диктатора. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

Трамп та очільник кремля володимир путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон, що в Анкориджі, штат Аляска.

Урядовий борт із москви приземлився на авіабазі Елмендорф в Анкориджі перед завтрашнім самітом між президентом рф володимиром путіним та лідером США Дональдом Трампом.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю вранці. Він прибуде на військову базу США в Анкориджі.

Павло Башинський

