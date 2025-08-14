ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрінуться завтра, 15 серпня, на базі військовій базі Елмендорф-Річардсон у найбільшому місті Аляски - Анкориджі. ЗМІ показали фото бази, передає УНН.

Деталі

ЗМІ показали військову базу.

Нагадаємо

Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна відбудеться 15 серпня 2025 року в Анкориджі, Аляска, за ініціативою російського диктатора. Метою переговорів є пошук дипломатичного вирішення війни.

