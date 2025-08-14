Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вранці вилетить на Аляску для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Метою переговорів є припинення вогню в Україні, без обговорення поділу територій.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п’ятницю вранці. Він прибуде на військову базу США в Анкориджі. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт телеканалу Fox News, пише УНН.
Виліт президента Дональда Трампа з Вашингтона на Аляску для зустрічі з президентом росії володимиром путіним запланований у п'ятницю вранці. Він залишить Білий дім і вирушить на нашу об'єднану військову базу в Анкориджі, Аляска, де проведе особисту зустріч з президентом путіним
Лівітт додала, що після двосторонніх переговорів лідерів США та росії заплановано спільний обід за участю делегацій від Вашингтона та москви, а слідом за ним – спільна пресконференція Трампа і путіна.
Президент Трамп хоче вичерпати всі варіанти мирного завершення війни
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з Путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.
російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.