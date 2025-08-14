Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім

$41.510.09
Ексклюзив
12:57 • 3150 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 10259 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 24010 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 78314 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 46794 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 44598 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 41524 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 39133 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 45606 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44188 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 49461 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 57939 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 27272 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 33259 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 9474 перегляди
Публікації
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 1480 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 9860 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 78306 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 186599 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 159801 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 33653 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 40300 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 61701 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 114246 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 130077 перегляди
Актуальне
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вранці вилетить на Аляску для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Метою переговорів є припинення вогню в Україні, без обговорення поділу територій.

Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п’ятницю вранці. Він прибуде на військову базу США в Анкориджі. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт телеканалу Fox News, пише УНН.

Виліт президента Дональда Трампа з Вашингтона на Аляску для зустрічі з президентом росії володимиром путіним запланований у п'ятницю вранці. Він залишить Білий дім і вирушить на нашу об'єднану військову базу в Анкориджі, Аляска, де проведе особисту зустріч з президентом путіним 

- повідомила Лівітт телеканалу Fox News.

Лівітт додала, що після двосторонніх переговорів лідерів США та росії заплановано спільний обід за участю делегацій від Вашингтона та москви, а слідом за ним – спільна пресконференція Трампа і путіна.

Президент Трамп хоче вичерпати всі варіанти мирного завершення війни 

- додала Лівітт.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з Путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.

Павло Зінченко

Політика
Аляска
Fox News
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна