Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з путіним в п’ятницю вранці – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вилетить до Аляски для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п’ятницю вранці. Він прибуде на військову базу США в Анкориджі. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт телеканалу Fox News, пише УНН.

Виліт президента Дональда Трампа з Вашингтона на Аляску для зустрічі з президентом росії володимиром путіним запланований у п'ятницю вранці. Він залишить Білий дім і вирушить на нашу об'єднану військову базу в Анкориджі, Аляска, де проведе особисту зустріч з президентом путіним - повідомила Лівітт телеканалу Fox News.

Лівітт додала, що після двосторонніх переговорів лідерів США та росії заплановано спільний обід за участю делегацій від Вашингтона та москви, а слідом за ним – спільна пресконференція Трампа і путіна.

Президент Трамп хоче вичерпати всі варіанти мирного завершення війни - додала Лівітт.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з Путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.