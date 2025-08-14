Трамп сказав Зеленському та союзникам, що не обговорюватиме з путіним питання поділу територій - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови в середу заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати які-небудь можливі питання поділу територій, коли зустрінеться з главою кремля володимиром путіним на Алясці цього тижня, з посиланням на два європейські чиновники та ще три особи, поінформовані про розмову, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Трамп під час телефонної розмови, у якій також був присутній Президент України Володимир Зеленський, заявив, що він йде на зустріч з путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні, повідомили ці джерела.

Трамп та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів, повідомили європейські чиновники та ще дві особи, поінформовані про розмову. Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з путіним.

Трамп пригрозив "серйозними наслідками" путіну в разі відмови від припинення вогню

Два європейські чиновники та ще троє людей, поінформованих про телефонну розмову в середу, заявили, що всі лідери погодилися, що Україна має бути включена до переговорів і має вирішувати, які територіальні поступки вона може бути готова зробити. Вони також сказали, що лідери були єдині у своїй думці, що якщо путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, ймовірно, запровадить нові санкції проти росії.

Ще дві людини, знайомі з телефонною розмовою в середу, сказали, що європейські лідери залишили позитивні враження щодо планів Трампа щодо його зустрічі з путіним. Один з них сказав, що досягнення припинення вогню, як очікується, буде пріоритетом для Трампа на зустрічі. Інша особа висловила впевненість, що переговори щодо території України не будуть обговорюватися без України.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявила: "Білий дім не обговорює деталі приватних дипломатичних розмов президента. Однак президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні та зупинити вбивства, і п'ятнична зустріч з президентом путіним стане важливим моментом у цьому процесі".

У середу після розмови Трамп заявив, що вона була "дуже хорошою", і припустив, що після його зустрічі з путіним може швидко відбутися ще одна зустріч за участю Зеленського.

"10 з 10": Трамп високо оцінив телефонну розмову з європейськими лідерами та Зеленським

"Велика ймовірність, що ми матимемо другу зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша, тому що, по-перше, я збираюся з'ясувати, де ми знаходимося і що робимо, - сказав Трамп журналістам. - Я хотів би зробити це практично негайно, і якщо вони захочуть, ми проведемо швидку другу зустріч між президентом путіним, президентом Зеленським і мною".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також брав участь у телефонній розмові в середу, заявив згодом під час виступу перед американськими військовослужбовцями на авіабазі Ферфорд у Великій Британії, що "одною з наших найважливіших спільних цілей у сфері безпеки в Європі" є припинення війни в Україні.