Ексклюзив
06:07 • 2094 перегляди
Трамп сказав Зеленському та союзникам, що не обговорюватиме з путіним питання поділу територій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що не обговорюватиме поділ територій з Путіним. Метою зустрічі є забезпечення припинення вогню в Україні.

Трамп сказав Зеленському та союзникам, що не обговорюватиме з путіним питання поділу територій - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови в середу заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати які-небудь можливі питання поділу територій, коли зустрінеться з главою кремля володимиром путіним на Алясці цього тижня, з посиланням на два європейські чиновники та ще три особи, поінформовані про розмову, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Трамп під час телефонної розмови, у якій також був присутній Президент України Володимир Зеленський, заявив, що він йде на зустріч з путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні, повідомили ці джерела.

Трамп та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів, повідомили європейські чиновники та ще дві особи, поінформовані про розмову. Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з путіним.

Трамп пригрозив "серйозними наслідками" путіну в разі відмови від припинення вогню14.08.25, 00:50 • 2356 переглядiв

Два європейські чиновники та ще троє людей, поінформованих про телефонну розмову в середу, заявили, що всі лідери погодилися, що Україна має бути включена до переговорів і має вирішувати, які територіальні поступки вона може бути готова зробити. Вони також сказали, що лідери були єдині у своїй думці, що якщо путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, ймовірно, запровадить нові санкції проти росії.

Ще дві людини, знайомі з телефонною розмовою в середу, сказали, що європейські лідери залишили позитивні враження щодо планів Трампа щодо його зустрічі з путіним. Один з них сказав, що досягнення припинення вогню, як очікується, буде пріоритетом для Трампа на зустрічі. Інша особа висловила впевненість, що переговори щодо території України не будуть обговорюватися без України.

Джей Ді Венс: Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф - NBC News14.08.25, 05:25 • 2970 переглядiв

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявила: "Білий дім не обговорює деталі приватних дипломатичних розмов президента. Однак президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні та зупинити вбивства, і п'ятнична зустріч з президентом путіним стане важливим моментом у цьому процесі".

У середу після розмови Трамп заявив, що вона була "дуже хорошою", і припустив, що після його зустрічі з путіним може швидко відбутися ще одна зустріч за участю Зеленського.

"10 з 10": Трамп високо оцінив телефонну розмову з європейськими лідерами та Зеленським13.08.25, 20:18 • 4642 перегляди

"Велика ймовірність, що ми матимемо другу зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша, тому що, по-перше, я збираюся з'ясувати, де ми знаходимося і що робимо, - сказав Трамп журналістам. - Я хотів би зробити це практично негайно, і якщо вони захочуть, ми проведемо швидку другу зустріч між президентом путіним, президентом Зеленським і мною".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також брав участь у телефонній розмові в середу, заявив згодом під час виступу перед американськими військовослужбовцями на авіабазі Ферфорд у Великій Британії, що "одною з наших найважливіших спільних цілей у сфері безпеки в Європі" є припинення війни в Україні.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна