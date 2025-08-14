Трамп сказал Зеленскому и союзникам, что не будет обсуждать с Путиным вопрос раздела территорий - СМИ

$41.430.02
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 13873 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 29995 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35306 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 36866 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40339 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74852 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77270 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148703 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66456 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Популярные новости
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 4644 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 7534 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo01:04 • 7100 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 3560 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 8080 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148699 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 124531 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115346 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126238 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97253 просмотра
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23534 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46172 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99554 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116105 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 48827 просмотра
Трамп сказал Зеленскому и союзникам, что не будет обсуждать с Путиным вопрос раздела территорий - СМИ

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с Путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Трамп сказал Зеленскому и союзникам, что не будет обсуждать с Путиным вопрос раздела территорий - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в среду заявил европейским лидерам, что не намерен обсуждать какие-либо возможные вопросы раздела территорий, когда встретится с главой кремля владимиром путиным на Аляске на этой неделе, со ссылкой на двух европейских чиновников и еще трех лиц, проинформированных о разговоре, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Трамп во время телефонного разговора, в котором также присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что он идет на встречу с путиным с целью обеспечения прекращения огня в Украине, сообщили эти источники.

Трамп и европейские лидеры согласились, что прекращение огня в Украине должно быть введено до начала мирных переговоров, сообщили европейские чиновники и еще два человека, проинформированные о разговоре. Они добавили, что после разговора у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не настроен оптимистично относительно результатов своей встречи с путиным.

Трамп пригрозил «серьезными последствиями» Путину в случае отказа от прекращения огня14.08.25, 00:50 • 2252 просмотра

Два европейских чиновника и еще трое людей, проинформированных о телефонном разговоре в среду, заявили, что все лидеры согласились, что Украина должна быть включена в переговоры и должна решать, какие территориальные уступки она может быть готова сделать. Они также сказали, что лидеры были едины в своем мнении, что если путин не согласится на прекращение огня, Трамп, вероятно, введет новые санкции против россии.

Еще два человека, знакомые с телефонным разговором в среду, сказали, что европейские лидеры оставили положительные впечатления относительно планов Трампа по его встрече с путиным. Один из них сказал, что достижение прекращения огня, как ожидается, будет приоритетом для Трампа на встрече. Другое лицо выразило уверенность, что переговоры относительно территории Украины не будут обсуждаться без Украины.

Джей Ди Вэнс: Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ - NBC News14.08.25, 05:25 • 2822 просмотра

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: "Белый дом не обсуждает детали частных дипломатических разговоров президента. Однако президент Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне и остановить убийства, и пятничная встреча с президентом путиным станет важным моментом в этом процессе".

В среду после разговора Трамп заявил, что он был "очень хорошим", и предположил, что после его встречи с путиным может быстро состояться еще одна встреча с участием Зеленского.

"10 из 10": Трамп высоко оценил телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским13.08.25, 20:18 • 4592 просмотра

"Велика вероятность, что мы будем иметь вторую встречу, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я собираюсь выяснить, где мы находимся и что делаем, - сказал Трамп журналистам. - Я хотел бы сделать это практически немедленно, и если они захотят, мы проведем быструю вторую встречу между президентом путиным, президентом Зеленским и мной".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также участвовал в телефонном разговоре в среду, заявил впоследствии во время выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе Ферфорд в Великобритании, что "одной из наших важнейших общих целей в сфере безопасности в Европе" является прекращение войны в Украине.

Юлия Шрамко

