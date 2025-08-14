Трамп сказал Зеленскому и союзникам, что не будет обсуждать с Путиным вопрос раздела территорий - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в среду заявил европейским лидерам, что не намерен обсуждать какие-либо возможные вопросы раздела территорий, когда встретится с главой кремля владимиром путиным на Аляске на этой неделе, со ссылкой на двух европейских чиновников и еще трех лиц, проинформированных о разговоре, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Трамп во время телефонного разговора, в котором также присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что он идет на встречу с путиным с целью обеспечения прекращения огня в Украине, сообщили эти источники.

Трамп и европейские лидеры согласились, что прекращение огня в Украине должно быть введено до начала мирных переговоров, сообщили европейские чиновники и еще два человека, проинформированные о разговоре. Они добавили, что после разговора у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не настроен оптимистично относительно результатов своей встречи с путиным.

Трамп пригрозил «серьезными последствиями» Путину в случае отказа от прекращения огня

Два европейских чиновника и еще трое людей, проинформированных о телефонном разговоре в среду, заявили, что все лидеры согласились, что Украина должна быть включена в переговоры и должна решать, какие территориальные уступки она может быть готова сделать. Они также сказали, что лидеры были едины в своем мнении, что если путин не согласится на прекращение огня, Трамп, вероятно, введет новые санкции против россии.

Еще два человека, знакомые с телефонным разговором в среду, сказали, что европейские лидеры оставили положительные впечатления относительно планов Трампа по его встрече с путиным. Один из них сказал, что достижение прекращения огня, как ожидается, будет приоритетом для Трампа на встрече. Другое лицо выразило уверенность, что переговоры относительно территории Украины не будут обсуждаться без Украины.

Джей Ди Вэнс: Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ - NBC News

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: "Белый дом не обсуждает детали частных дипломатических разговоров президента. Однако президент Трамп четко дал понять, что хочет положить конец этой войне и остановить убийства, и пятничная встреча с президентом путиным станет важным моментом в этом процессе".

В среду после разговора Трамп заявил, что он был "очень хорошим", и предположил, что после его встречи с путиным может быстро состояться еще одна встреча с участием Зеленского.

"10 из 10": Трамп высоко оценил телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским

"Велика вероятность, что мы будем иметь вторую встречу, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я собираюсь выяснить, где мы находимся и что делаем, - сказал Трамп журналистам. - Я хотел бы сделать это практически немедленно, и если они захотят, мы проведем быструю вторую встречу между президентом путиным, президентом Зеленским и мной".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также участвовал в телефонном разговоре в среду, заявил впоследствии во время выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе Ферфорд в Великобритании, что "одной из наших важнейших общих целей в сфере безопасности в Европе" является прекращение войны в Украине.