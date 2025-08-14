$41.430.02
Джей Ди Вэнс: Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ - NBC News

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ. США не будут вести переговоры с Россией по решению вопроса войны в Украине без Украины или Европы.

Джей Ди Вэнс: Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ - NBC News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил Президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, что Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух немецких чиновников, участвовавших в разговоре Вэнса с Зеленским, информирует УНН.

Детали

По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп, Вэнс и другие члены администрации, участвовавшие в разговоре, проявили высокий интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами дипломатических переговоров.

"США не будут вести переговоры с Россией по решению вопроса войны в Украине без Украины или Европы", - процитировали Вэнса собеседники издания.

Напомним

По информации The Times, США и Россия обсуждают модель завершения войны в Украине, напоминающую израильский контроль над Западным берегом реки Иордан. Идея предусматривает экономическое и военное управление оккупированными территориями Россией без формального устранения украинского суверенитета.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты разрешили до 20 августа все финансовые транзакции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, поскольку они необходимы для проведения саммита на Аляске между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Вадим Хлюдзинский

политика Новости Мира
Джей Ди Вэнс
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина