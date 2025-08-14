США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 6474 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 17994 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 26655 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 29389 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 34342 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 72256 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75286 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 142895 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65407 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119209 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.7м/с
71%
756мм
Популярнi новини
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 20229 перегляди
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи13 серпня, 15:06 • 15809 перегляди
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів13 серпня, 16:35 • 7720 перегляди
Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом13 серпня, 17:23 • 6666 перегляди
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph18:50 • 6838 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 142896 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 119210 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 111086 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 121984 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 93401 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 20276 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 43447 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 97241 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 113870 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 46961 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Brent
Пістолет

США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times

Київ • УНН

 • 36 перегляди

США та росія нібито обговорювали модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Білий дім назвав ці повідомлення "фейковими", проте The Times наполягає на достовірності інформації.

США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times

США і росія обговорювали модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Ідея передбачає економічне та військове управління окупованими територіями росією без формального усунення українського суверенітету. Білий дім назвав ці повідомлення "фейковими". Про це пише УНН із посиланням на The Times.

Це буде так само, як якщо б Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан. З губернатором, з економічною ситуацією, яка йде в росію, а не в Україну. Але це все одно буде Україна, тому що ... Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Але реальність така, що це буде окупована територія, і модель - Палестина

- зазначили у виданні.

Деталі

Такий сценарій нібито розроблявся кілька тижнів тому під час переговорів Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа з російськими колегами. За цим планом росія могла б отримати контроль над окупованою Україною за моделлю фактичного управління Ізраїлем палестинськими територіями після 6-денної війни 1967 року.

Модель передбачає збереження міжнародно визнаних кордонів України, але фактичне управління економікою та безпекою територій переходить до росії. При цьому український суверенітет формально не порушується. Білий дім у свою чергу спростував повідомлення The Times.

Це абсолютно фейкові новини і недбале повідомлення The Times, у якого, очевидно, жахливі джерела. Нічого подібного не обговорювалося ні з ким і ніколи

- пояснила заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Правова ситуація щодо прикладу ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан добре відома: Міжнародний суд ООН визнав її незаконною, але не має засобів для примусового виконання. ООН неодноразово закликала Ізраїль припинити контроль над територією, останній раз - у вересні минулого року. Тоді 124 країни проголосували за резолюцію, 14 - проти, 43 утрималися.

Аналітики зазначають, що частина американських переговорників бачить у такому сценарії відображення реалій війни та фактичного контролю росії над частиною української території. На їх думку, метою моделі є встановлення стабільних кордонів окупації та потенційне перемир’я.

Доповнення

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан у 1967 році, поставивши під контроль мільйони палестинців. Незважаючи на те, що Палестинська адміністрація керує більшістю міст і селищ, військовий контроль Ізраїлю залишився. Це включає блокпости, патрулі та обмеження на пересування між територіями.

Окупація критикується міжнародною спільнотою через захоплення земель, створення понад 150 поселень та дворівневу систему громадянства: ізраїльські громадяни підпадають під цивільне право, тобто дію ізраїльського законодавства, а палестинці — під дію воєнного стану та не можуть голосувати на загальнонаціональних виборах в Ізраїлі.

"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12.08.25, 06:11 • 72819 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна