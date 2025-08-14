США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times

США і росія обговорювали модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Ідея передбачає економічне та військове управління окупованими територіями росією без формального усунення українського суверенітету. Білий дім назвав ці повідомлення "фейковими". Про це пише УНН із посиланням на The Times.

Це буде так само, як якщо б Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан. З губернатором, з економічною ситуацією, яка йде в росію, а не в Україну. Але це все одно буде Україна, тому що ... Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Але реальність така, що це буде окупована територія, і модель - Палестина - зазначили у виданні.

Деталі

Такий сценарій нібито розроблявся кілька тижнів тому під час переговорів Стіва Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа з російськими колегами. За цим планом росія могла б отримати контроль над окупованою Україною за моделлю фактичного управління Ізраїлем палестинськими територіями після 6-денної війни 1967 року.

Модель передбачає збереження міжнародно визнаних кордонів України, але фактичне управління економікою та безпекою територій переходить до росії. При цьому український суверенітет формально не порушується. Білий дім у свою чергу спростував повідомлення The Times.

Це абсолютно фейкові новини і недбале повідомлення The Times, у якого, очевидно, жахливі джерела. Нічого подібного не обговорювалося ні з ким і ніколи - пояснила заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Правова ситуація щодо прикладу ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан добре відома: Міжнародний суд ООН визнав її незаконною, але не має засобів для примусового виконання. ООН неодноразово закликала Ізраїль припинити контроль над територією, останній раз - у вересні минулого року. Тоді 124 країни проголосували за резолюцію, 14 - проти, 43 утрималися.

Аналітики зазначають, що частина американських переговорників бачить у такому сценарії відображення реалій війни та фактичного контролю росії над частиною української території. На їх думку, метою моделі є встановлення стабільних кордонів окупації та потенційне перемир’я.

Доповнення

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан у 1967 році, поставивши під контроль мільйони палестинців. Незважаючи на те, що Палестинська адміністрація керує більшістю міст і селищ, військовий контроль Ізраїлю залишився. Це включає блокпости, патрулі та обмеження на пересування між територіями.

Окупація критикується міжнародною спільнотою через захоплення земель, створення понад 150 поселень та дворівневу систему громадянства: ізраїльські громадяни підпадають під цивільне право, тобто дію ізраїльського законодавства, а палестинці — під дію воєнного стану та не можуть голосувати на загальнонаціональних виборах в Ізраїлі.

