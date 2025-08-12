"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України

$41.390.07
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 52361 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 101378 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 152987 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 121010 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 88732 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 130694 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 129880 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107008 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74217 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126632 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро11 серпня, 18:09 • 6086 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 13749 перегляди
Франція потерпає від спеки: температурні рекорди встановлено у понад 20 містах11 серпня, 19:48 • 3156 перегляди
Укрзалізниця фіксує ажіотажний попит на квитки: 5-8 пасажирів на місцеPhoto11 серпня, 20:14 • 9556 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto00:14 • 6984 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 52361 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 101379 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 152987 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 120461 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 129422 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 13835 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 152996 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 116507 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 231828 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 376992 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Прем'єр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України та зусилля щодо припинення російської агресії. Вони привітали ініціативи Трампа, наголосивши, що мир має бути вироблений у співпраці з Україною.

"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер провів телефонну розмову з очільником уряду Канади Марком Карні. Лідери підтвердили непохитну підтримку України та зусилля, спрямовані на припинення російської агресії. Про це пише УНН із посиланням на уряд Великої Британії.

Деталі

Під час переговорів сторони наголосили, що майбутнє України має ґрунтуватися на свободі, суверенітеті та праві на самовизначення. Вони також привітали міжнародні ініціативи, які очолює президент США Дональд Трамп, для досягнення миру, підкресливши, що він має бути вироблений у співпраці з Україною, а не нав’язаний їй.

Прем’єр-міністри домовилися продовжувати тісну координацію з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні та залишатися на постійному зв’язку.

Доповнення

Канада є одним із ключових союзників України у війні з росією, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення Оттава виділила Києву понад 13 млрд канадських доларів підтримки, а також ввела сотні санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Вони дійшли згоди, що "не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки".

Канада приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту09.08.25, 13:06 • 4798 переглядiв

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Оттава
Дональд Трамп
Канада
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна