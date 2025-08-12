"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
Київ • УНН
Прем'єр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України та зусилля щодо припинення російської агресії. Вони привітали ініціативи Трампа, наголосивши, що мир має бути вироблений у співпраці з Україною.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер провів телефонну розмову з очільником уряду Канади Марком Карні. Лідери підтвердили непохитну підтримку України та зусилля, спрямовані на припинення російської агресії. Про це пише УНН із посиланням на уряд Великої Британії.
Деталі
Під час переговорів сторони наголосили, що майбутнє України має ґрунтуватися на свободі, суверенітеті та праві на самовизначення. Вони також привітали міжнародні ініціативи, які очолює президент США Дональд Трамп, для досягнення миру, підкресливши, що він має бути вироблений у співпраці з Україною, а не нав’язаний їй.
Прем’єр-міністри домовилися продовжувати тісну координацію з президентами Трампом і Зеленським у найближчі дні та залишатися на постійному зв’язку.
Доповнення
Канада є одним із ключових союзників України у війні з росією, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення Оттава виділила Києву понад 13 млрд канадських доларів підтримки, а також ввела сотні санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Вони дійшли згоди, що "не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки".
Канада приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту09.08.25, 13:06 • 4798 переглядiв