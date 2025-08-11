Не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки: Зеленський та прем'єр Канади обговорили наміри рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Лідери обговорили наміри росії та дійшли згоди, що рішення без дієвих гарантій безпеки неможливі.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Обговорили справжні наміри та задуми росії та дійшли згоди, що "не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки", передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
Президент України поінформував про всі деталі дипломатичної роботи та постійну комунікацію з партнерами. Триває узгодження спільних рішень, координація наступних кроків та обговорення можливих форматів зустрічей найближчим часом.
Зеленський поділився українським баченням того, якими є справжні наміри та задуми Росії. Лідери однаково розуміють, що росіяни хочуть лише виграти час, а не закінчити війну. Зокрема, про це свідчать ситуація на полі бою та російські удари по цивільних обʼєктах і людях.
Лідери мають спільну позицію: без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються її майбутнього. Також не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки. Допоки цього немає, санкції проти Росії мають працювати та постійно посилюватися. Цей вплив повинен зберігатися.
Президент України і Прем’єр-міністр Канади також узгодили подальші контакти з партнерами.
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.