Немає жодної ознаки, що путін готується до припинення вогню і війни - Зеленський

Ексклюзив
16:37 • 31980 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 67245 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 121318 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 107068 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 76478 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 125637 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 126489 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 105823 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73318 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 125682 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Теги
Автори
ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico11 серпня, 10:03 • 12749 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 111916 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 68878 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102298 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11 серпня, 11:33 • 74779 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 31952 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 67199 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121268 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102348 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 111975 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121270 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 110605 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 225555 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 371920 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 273632 перегляди
Ґардіан
Forbes
Financial Times
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Немає жодної ознаки, що путін готується до припинення вогню і війни - Зеленський

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія не готується до припинення вогню, а навпаки, переміщує війська для нових наступів. путін прагне використати зустріч з Америкою як особисту перемогу та продовжити тиск на Україну.

Немає жодної ознаки, що путін готується до припинення вогню і війни - Зеленський

Наразі немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації, проте вони навпаки переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також сьогодні була доповідь розвідки, військове командування про те, на що розраховує путін, і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою, як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше - тиснути на Україну, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації, поки що немає. Навпаки вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції 

- сказав Зеленський. 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним у росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни рф проти України.

Водночас Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором "пробною зустріччю", зазначивши, що путін "хоче втрутитися" і покінчити з війною.

Павло Башинський

Війна Політика
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна