Немає жодної ознаки, що путін готується до припинення вогню і війни - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія не готується до припинення вогню, а навпаки, переміщує війська для нових наступів. путін прагне використати зустріч з Америкою як особисту перемогу та продовжити тиск на Україну.
Наразі немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації, проте вони навпаки переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Також сьогодні була доповідь розвідки, військове командування про те, на що розраховує путін, і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою, як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше - тиснути на Україну, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації, поки що немає. Навпаки вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним у росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни рф проти України.
Водночас Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором "пробною зустріччю", зазначивши, що путін "хоче втрутитися" і покінчити з війною.