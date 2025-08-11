Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з Володимиром Путіним у Росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни РФ проти України.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п'ятницю він збирається зустрітися з кремлівським диктатором володимиром путіним у росії. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.
Деталі
І мені незручно тут перебувати. Знаєте, я їду до путіна. Я їду в росію цієї п'ятниці. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною і огидною була ця колись прекрасна столиця з графіті на всіх стінах. Це, до речі, ще одна частина проблеми. Тому що ми говоримо про безпеку, але ми також говоримо про благоустрій. Ми потенційно найкрасивіша столиця у світі
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.