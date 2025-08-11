Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію

$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 12280 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 35944 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 87213 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 93231 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 64165 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 119899 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 123068 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 104593 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 72479 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 123023 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України11 серпня, 08:11 • 53461 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 86188 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 55548 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 76390 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11:33 • 46792 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 12287 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 35956 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 87227 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 77504 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 87277 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Польща
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto12:35 • 87315 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 103453 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 218485 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 365892 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 267912 перегляди
Ґардіан
Financial Times
Facebook
Безпілотний літальний апарат
The Hill

Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію

Київ • УНН

 • 7068 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з Володимиром Путіним у Росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни РФ проти України.

Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію

Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п'ятницю він збирається зустрітися з кремлівським диктатором володимиром путіним у росії. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.

Деталі

І мені незручно тут перебувати. Знаєте, я їду до путіна. Я їду в росію цієї п'ятниці. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною і огидною була ця колись прекрасна столиця з графіті на всіх стінах. Це, до речі, ще одна частина проблеми. Тому що ми говоримо про безпеку, але ми також говоримо про благоустрій. Ми потенційно найкрасивіша столиця у світі

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Башинський

Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна