Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію

Президент США Дональд Трамп оголосив, що в п'ятницю він збирається зустрітися з кремлівським диктатором володимиром путіним у росії. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі, передає УНН.

І мені незручно тут перебувати. Знаєте, я їду до путіна. Я їду в росію цієї п'ятниці. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною і огидною була ця колись прекрасна столиця з графіті на всіх стінах. Це, до речі, ще одна частина проблеми. Тому що ми говоримо про безпеку, але ми також говоримо про благоустрій. Ми потенційно найкрасивіша столиця у світі