Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в России в эту пятницу. Ранее сообщалось о встрече 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования войны РФ против Украины.
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
Детали
И мне неудобно здесь находиться. Знаете, я еду к Путину. Я еду в Россию в эту пятницу. Мне не нравится быть здесь и говорить о том, какой опасной, грязной и отвратительной была эта некогда прекрасная столица с граффити на всех стенах. Это, кстати, еще одна часть проблемы. Потому что мы говорим о безопасности, но мы также говорим о благоустройстве. Мы потенциально самая красивая столица в мире
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны РФ против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.