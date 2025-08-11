Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 27348 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 59674 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113458 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103789 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73519 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124310 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125678 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105528 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73114 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124814 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.8м/с
55%
753мм
Популярные новости
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11 августа, 10:03 • 9346 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 105412 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 65533 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 95788 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 67888 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 27331 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 59651 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113434 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 96728 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 106322 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113432 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 109064 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 223984 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 370597 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 272377 просмотра
Актуальное
Хранитель
Forbes
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат

Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия не готовится к прекращению огня, а наоборот, перемещает войска для новых наступлений. путин стремится использовать встречу с Америкой как личную победу и продолжить давление на Украину.

Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский

Пока нет никаких признаков того, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, однако они наоборот перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Также сегодня был доклад разведки, военное командование о том, на что рассчитывает путин, и к чему реально готовится. В частности, это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой, как свою личную победу. И дальше продолжать действовать так, как и раньше - давить на Украину, как и раньше. Нет никаких признаков, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет. Наоборот они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с владимиром путиным в россии в эту пятницу. Ранее сообщалось о встрече 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования войны рф против Украины.

В то же время Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что путин "хочет вмешаться" и покончить с войной.

Павел Башинский

Войнаполитика
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина