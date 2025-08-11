Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия не готовится к прекращению огня, а наоборот, перемещает войска для новых наступлений. путин стремится использовать встречу с Америкой как личную победу и продолжить давление на Украину.
Пока нет никаких признаков того, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, однако они наоборот перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Также сегодня был доклад разведки, военное командование о том, на что рассчитывает путин, и к чему реально готовится. В частности, это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой, как свою личную победу. И дальше продолжать действовать так, как и раньше - давить на Украину, как и раньше. Нет никаких признаков, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет. Наоборот они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с владимиром путиным в россии в эту пятницу. Ранее сообщалось о встрече 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования войны рф против Украины.
В то же время Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что путин "хочет вмешаться" и покончить с войной.