Зеленський та принц Саудівської Аравії обговорили спільні проєкти та "реальний шанс досягти миру"

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії провели розмову. Обговорено мирне врегулювання та реалізацію спільних проєктів.

Зеленський та принц Саудівської Аравії обговорили спільні проєкти та "реальний шанс досягти миру"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів, які додадуть сили обом країнам, а також "реальний шанс досягти миру", передає УНН.

Деталі

Зеленський поінформував про дипломатичну роботу для закінчення війни й телефонні розмови з лідерами країн-партнерів. Президент України зазначив, що зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Глава держави наголосив, що забезпечення чесного та стійкого миру й гарантованої безпеки важливе для України та кожної європейської країни. Адже це війна, яка триває в Україні – країні, що розташована на Європейському континенті.

Зеленський переговорив з президентом Казахстану Токаєвим: повідомив про деструктивну позицію росії у питанні мирного врегулювання10.08.25, 16:46 • 4312 переглядiв

Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії мають спільну позицію щодо небезпеки будь-яких рішень, ухвалених без України та Європи. Володимир Зеленський подякував Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за підтримку й готовність докласти зусиль заради миру. Лідери домовилися, що команди України та Саудівської Аравії координуватимуть усі необхідні кроки.

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, які додадуть сили обом країнам. Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії домовилися, що відповідні команди працюватимуть над узгодженням усіх необхідних деталей.

Зеленський провів розмову з Моді: Індія підтримує українські мирні зусилля11.08.25, 16:28 • 1640 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Мухаммед ібн Салман
Саудівська Аравія
Європа
Володимир Зеленський
Україна