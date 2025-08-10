Зеленський переговорив з президентом Казахстану Токаєвим: повідомив про деструктивну позицію росії у питанні мирного врегулювання

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 серпня, 08:18 • 11954 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 51806 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 131714 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 101889 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 275355 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 156180 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 335894 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 306659 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107101 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149814 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.6м/с
34%
752мм
Популярнi новини
Втрати ворога: армія рф втратила майже тисячу солдатів та 70 артсистем за добу10 серпня, 05:00 • 8546 перегляди
Трамп зрадив Україну, зробивши світ незрівнянно небезпечнішим - The Telegraph10 серпня, 05:43 • 7436 перегляди
Кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе перебуває у критичному стані після замаху10 серпня, 06:47 • 4320 перегляди
Європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна10 серпня, 07:53 • 3472 перегляди
Радіоактивна вода з британської бази ядерних субмарин витекла в море - ЗМІ10 серпня, 08:12 • 5242 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 335887 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 214491 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 306655 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 315740 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 218880 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 53975 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 131707 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 315740 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 228277 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 237593 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Bild
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Ґардіан

Зеленський переговорив з президентом Казахстану Токаєвим: повідомив про деструктивну позицію росії у питанні мирного врегулювання

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Касимом-Жомартом Токаєвим. Український лідер поінформував про деструктивну позицію росії щодо припинення вогню в Україні.

Зеленський переговорив з президентом Казахстану Токаєвим: повідомив про деструктивну позицію росії у питанні мирного врегулювання

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема він повідомив казахстанського лідера про деструктивну позицію росії у питанні щодо припинення вогню в Україні, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.

Деталі

Вдячний за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору

 - зазначив Зеленський.

Зокрема, український лідер відзначив, що вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити.

Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу

- наголосив глава держави.

Зеленський також проінформував Токаєва про дипломатичну роботу з очільником Білого дому Трампом та європейськими партнерами. Він додав, що напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи, суть якої полягає в тому, що війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром.

На жаль, росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку росії має припинитись

 - наголосив президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили зусилля цивілізованих країн для досягнення миру в Україні та енергетичну співпрацю.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ільхам Алієв
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Азербайджан
Володимир Зеленський
Україна
Казахстан