Зеленський переговорив з президентом Казахстану Токаєвим: повідомив про деструктивну позицію росії у питанні мирного врегулювання
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема він повідомив казахстанського лідера про деструктивну позицію росії у питанні щодо припинення вогню в Україні, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.
Деталі
Вдячний за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору
Зокрема, український лідер відзначив, що вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити.
Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу
Зеленський також проінформував Токаєва про дипломатичну роботу з очільником Білого дому Трампом та європейськими партнерами. Він додав, що напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи, суть якої полягає в тому, що війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром.
На жаль, росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку росії має припинитись
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили зусилля цивілізованих країн для досягнення миру в Україні та енергетичну співпрацю.