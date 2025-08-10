Зеленский переговорил с президентом Казахстана Токаевым: сообщил о деструктивной позиции россии в вопросе мирного урегулирования

Владимир Зеленский провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В частности, он сообщил казахстанскому лидеру о деструктивной позиции россии в вопросе прекращения огня в Украине, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно – уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны возобладать

В частности, украинский лидер отметил, что крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться разделить.

История не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не завершается. Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения суверенных прав украинского народа

Зеленский также проинформировал Токаева о дипломатической работе с главой Белого дома Трампом и европейскими партнерами. Он добавил, что накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы, суть которой заключается в том, что война должна закончиться как можно скорее надежным миром.

К сожалению, россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств, несмотря на озвученные дедлайны, и пытается выторговать лучшие позиции на земле для следующих ударов. Такой деструктив со стороны россии должен прекратиться