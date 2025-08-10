Зеленский переговорил с президентом Казахстана Токаевым: сообщил о деструктивной позиции россии в вопросе мирного урегулирования

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 августа, 08:18 • 11460 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 50611 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 130741 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 101170 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 274755 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 155968 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 335249 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 306263 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107080 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149794 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.8м/с
33%
753мм
Популярные новости
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto10 августа, 04:40 • 37416 просмотра
Потери врага: армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 70 артсистем за сутки10 августа, 05:00 • 7610 просмотра
Трамп предал Украину, сделав мир несравненно опаснее - The Telegraph10 августа, 05:43 • 6534 просмотра
Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе находится в критическом состоянии после покушения10 августа, 06:47 • 3450 просмотра
Радиоактивная вода с британской базы ядерных субмарин вытекла в море - СМИ10 августа, 08:12 • 4282 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 335249 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 213993 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 306263 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 315249 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 218534 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 53775 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 130743 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 315249 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 228155 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 237473 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Хранитель

Зеленский переговорил с президентом Казахстана Токаевым: сообщил о деструктивной позиции россии в вопросе мирного урегулирования

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Украинский лидер проинформировал о деструктивной позиции россии относительно прекращения огня в Украине.

Зеленский переговорил с президентом Казахстана Токаевым: сообщил о деструктивной позиции россии в вопросе мирного урегулирования

Владимир Зеленский провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В частности, он сообщил казахстанскому лидеру о деструктивной позиции россии в вопросе прекращения огня в Украине, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Благодарен за поддержку украинского народа, нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы это очень ценим. Действительно, международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравого смысла, а именно – уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинства каждого народа должны возобладать

 - отметил Зеленский.

В частности, украинский лидер отметил, что крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство будут считать просто "территорией" и пытаться разделить.

История не раз демонстрировала: если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не завершается. Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и длительного мира для Украины на основе уважения суверенных прав украинского народа

- подчеркнул глава государства.

Зеленский также проинформировал Токаева о дипломатической работе с главой Белого дома Трампом и европейскими партнерами. Он добавил, что накануне состоялась встреча советников по безопасности, есть скоординированная позиция Европы, суть которой заключается в том, что война должна закончиться как можно скорее надежным миром.

К сожалению, россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств, несмотря на озвученные дедлайны, и пытается выторговать лучшие позиции на земле для следующих ударов. Такой деструктив со стороны россии должен прекратиться

 - подчеркнул президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили усилия цивилизованных стран для достижения мира в Украине и энергетическое сотрудничество.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Ильхам Алиев
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Азербайджан
Владимир Зеленский
Украина
Казахстан