Зеленський обговорив з Алієвим зусилля щодо досягнення миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили зусилля цивілізованих країн для досягнення миру в Україні та енергетичну співпрацю.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорив зусилля цивілізованих країн на шляху досягнення миру в України. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.
Деталі
Говорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Привітав пана Президента й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією з допомогою Президента Трампа заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказу. Світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні. Сподіваємось, усе спрацює
Зеленський додав, що повідомив Алієва про комунікацію з партнерами, зокрема США, задля закінчення війни і досягнення миру.
Поінформував пана президента про наші контакти з партнерами. Всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію. Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили росію зупинити бойові дії та агресію
Крім того, Зеленський та Алієв обговорили енергетичну співпрацю між Україною і Азербайджаном. Також Алієву було повідомлено про удари по українській енергетиці.
Обговорили також нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном. Значних речей вдалося досягти. Домовились, що на цьому не зупиняємось і працюємо далі над розширенням наших можливостей. Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей
Доповнення
Президент України провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію та кроки, що допоможуть у закінченні російської війни в Україні.