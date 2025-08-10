$41.460.00
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Зеленський обговорив з Алієвим зусилля щодо досягнення миру

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили зусилля цивілізованих країн для досягнення миру в Україні та енергетичну співпрацю.

Зеленський обговорив з Алієвим зусилля щодо досягнення миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорив зусилля цивілізованих країн на шляху досягнення миру в України. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Говорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Привітав пана Президента й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією з допомогою Президента Трампа заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказу. Світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні. Сподіваємось, усе спрацює

- зазначив Президент.

Зеленський додав, що повідомив Алієва про комунікацію з партнерами, зокрема США, задля закінчення війни і досягнення миру.

Поінформував пана президента про наші контакти з партнерами. Всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію. Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили росію зупинити бойові дії та агресію

 - повідомив глава держави.

Крім того, Зеленський та Алієв обговорили енергетичну співпрацю між Україною і Азербайджаном. Також Алієву було повідомлено про удари по українській енергетиці.

Обговорили також нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном. Значних речей вдалося досягти. Домовились, що на цьому не зупиняємось і працюємо далі над розширенням наших можливостей. Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей

- підсумував Президент.

Доповнення

Президент України провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію та кроки, що допоможуть у закінченні російської війни в Україні.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ільхам Алієв
Ульф Крістерссон
Азербайджан
Швеція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна