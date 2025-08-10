Зеленский обсудил с Алиевым усилия по достижению мира

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсудил усилия цивилизованных стран на пути достижения мира в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поздравил господина Президента и весь азербайджанский народ с достигнутыми договоренностями с Арменией с помощью Президента Трампа ради длительного мира и надежной безопасности в регионе Южного Кавказа. Мир крайне положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне. Надеемся, все сработает

Зеленский добавил, что сообщил Алиеву о коммуникации с партнерами, в частности США, для окончания войны и достижения мира.

Проинформировал господина президента о наших контактах с партнерами. Все одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию. Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир. Благодарен за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили россию остановить боевые действия и агрессию

Кроме того, Зеленский и Алиев обсудили энергетическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном. Также Алиеву было сообщено об ударах по украинской энергетике.

Обсудили также наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Значительных вещей удалось достичь. Договорились, что на этом не останавливаемся и работаем дальше над расширением наших возможностей. Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это целенаправленной попыткой россии заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей