Швеція підтримує чесне та надійне закінчення війни - Зеленський про розмову з прем'єром Швеції
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію та кроки для закінчення війни з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Швеція виділила 4 млрд доларів на оборонну допомогу Україні.
Президент України провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили дипломатичну ситуацію та кроки, що допоможуть у закінченні російської війни в Україні.
Передає УНН із посиланням на офіційне інтернет-представництво Володимира Зеленського.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та повідомив про ситуацію на полі бою в російсько-українській війні. Зеленський подякував за відчутну оборонну підтримку зі сторони Швеції, яка виділила 4 млрд дол. на оборонну допомогу обороні України від російської навали.
У обговоренні дипломатичної ситуації, Крістерссон зазначив:
Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого чесного, надійного закінчення війни та дієвого тиску на Росію.
Нагадаємо
