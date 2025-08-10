Швеция поддерживает честное и надежное окончание войны - Зеленский о разговоре с премьером Швеции
Президент Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию и шаги для окончания войны с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Швеция выделила 4 млрд долларов на оборонную помощь Украине.
Президент Украины провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили дипломатическую ситуацию и шаги, которые помогут в окончании российской войны в Украине.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и сообщил о ситуации на поле боя в российско-украинской войне. Зеленский поблагодарил за ощутимую оборонную поддержку со стороны Швеции, которая выделила 4 млрд долл. на оборонную помощь обороне Украины от российского нашествия.
В обсуждении дипломатической ситуации Кристерссон отметил:
Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего честного, надежного окончания войны и действенного давления на Россию.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Белый дом не исключил участия Зеленского в некоторых встречах, хотя он не был назван участником саммита.