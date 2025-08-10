Швеция поддерживает честное и надежное окончание войны - Зеленский о разговоре с премьером Швеции

$41.460.00
48.280.00
ukenru
08:18 • 9990 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 47451 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 128216 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 99413 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 273312 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 155340 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 333608 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 305233 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107006 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149702 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
35%
754мм
Популярные новости
Украину накроет переменная облачность: где ожидать град и шквалыPhoto10 августа, 03:58 • 5998 просмотра
Стармер и Макрон будут «поддерживать тесный контакт» перед встречей Трампа с путиным10 августа, 04:17 • 7610 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto10 августа, 04:40 • 36071 просмотра
Потери врага: армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 70 артсистем за сутки10 августа, 05:00 • 5084 просмотра
Трамп предал Украину, сделав мир несравненно опаснее - The Telegraph10 августа, 05:43 • 3904 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 333607 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 212598 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 305231 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 313919 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 217669 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 53269 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 128217 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 313921 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 227780 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 237114 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Хранитель

Швеция поддерживает честное и надежное окончание войны - Зеленский о разговоре с премьером Швеции

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Президент Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию и шаги для окончания войны с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Швеция выделила 4 млрд долларов на оборонную помощь Украине.

Швеция поддерживает честное и надежное окончание войны - Зеленский о разговоре с премьером Швеции

Президент Украины провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили дипломатическую ситуацию и шаги, которые помогут в окончании российской войны в Украине.

Передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и сообщил о ситуации на поле боя в российско-украинской войне. Зеленский поблагодарил за ощутимую оборонную поддержку со стороны Швеции, которая выделила 4 млрд долл. на оборонную помощь обороне Украины от российского нашествия.

В обсуждении дипломатической ситуации Кристерссон отметил:

Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего честного, надежного окончания войны и действенного давления на Россию.

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский может присутствовать на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Белый дом не исключил участия Зеленского в некоторых встречах, хотя он не был назван участником саммита.

Игорь Тележников

политика
Ульф Кристерссон
Белый дом
Дональд Трамп
Швеция
Владимир Зеленский
Украина