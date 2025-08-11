$41.390.07
Эксклюзив
14:46 • 12780 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 51890 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 72503 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 51052 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 110311 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 118217 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 101913 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71416 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 120587 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 211700 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
УНН Lite
Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили совместные проекты и "реальный шанс достичь мира"

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Президент Украины и Наследный принц Саудовской Аравии провели разговор. Обсуждены мирное урегулирование и реализация совместных проектов.

Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили совместные проекты и "реальный шанс достичь мира"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили реализацию совместных проектов, которые придадут силы обеим странам, а также "реальный шанс достичь мира", передает УНН.

Детали

Зеленский проинформировал о дипломатической работе для окончания войны и телефонных разговорах с лидерами стран-партнеров. Президент Украины отметил, что сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Глава государства подчеркнул, что обеспечение честного и устойчивого мира и гарантированной безопасности важно для Украины и каждой европейской страны. Ведь это война, которая продолжается в Украине – стране, расположенной на Европейском континенте.

Зеленский переговорил с президентом Казахстана Токаевым: сообщил о деструктивной позиции россии в вопросе мирного урегулирования10.08.25, 16:46 • 4312 просмотров

Президент Украины и наследный принц Саудовской Аравии имеют общую позицию относительно опасности любых решений, принятых без Украины и Европы. Владимир Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за поддержку и готовность приложить усилия ради мира. Лидеры договорились, что команды Украины и Саудовской Аравии будут координировать все необходимые шаги.

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов, которые придадут силы обеим странам. Президент Украины и наследный принц Саудовской Аравии договорились, что соответствующие команды будут работать над согласованием всех необходимых деталей.

Зеленский провел разговор с Моди: Индия поддерживает украинские мирные усилия11.08.25, 16:28 • 1634 просмотра

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Мохаммед бин Салман
Саудовская Аравия
Европа
Владимир Зеленский
Украина