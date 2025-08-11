Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили совместные проекты и "реальный шанс достичь мира"
Киев • УНН
Президент Украины и Наследный принц Саудовской Аравии провели разговор. Обсуждены мирное урегулирование и реализация совместных проектов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили реализацию совместных проектов, которые придадут силы обеим странам, а также "реальный шанс достичь мира", передает УНН.
Детали
Зеленский проинформировал о дипломатической работе для окончания войны и телефонных разговорах с лидерами стран-партнеров. Президент Украины отметил, что сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Глава государства подчеркнул, что обеспечение честного и устойчивого мира и гарантированной безопасности важно для Украины и каждой европейской страны. Ведь это война, которая продолжается в Украине – стране, расположенной на Европейском континенте.
Президент Украины и наследный принц Саудовской Аравии имеют общую позицию относительно опасности любых решений, принятых без Украины и Европы. Владимир Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за поддержку и готовность приложить усилия ради мира. Лидеры договорились, что команды Украины и Саудовской Аравии будут координировать все необходимые шаги.
Стороны также обсудили реализацию совместных проектов, которые придадут силы обеим странам. Президент Украины и наследный принц Саудовской Аравии договорились, что соответствующие команды будут работать над согласованием всех необходимых деталей.
