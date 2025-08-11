$41.390.07
Зеленский провел разговор с Моди: Индия поддерживает украинские мирные усилия

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Моди российские атаки и санкции. Индия поддерживает мирные усилия Украины и позицию, что «все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины».

Зеленский провел разговор с Моди: Индия поддерживает украинские мирные усилия

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заявил, что Индия поддерживает украинские мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины". Также стороны обсудили санкции против России, сообщил Глава государства, передает УНН

Детали

"Продолжительный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробно обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом. Благодарен господину премьер-министру за теплые слова поддержки наших людей", - написал Зеленский.

Зеленский проинформировал Моди о российских атаках на украинские города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье.

"Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец появилась дипломатическая возможность закончить войну", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вместо того, чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства.

Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины". Другие форматы не дадут результата

- сообщил Зеленский.

"Также мы подробно говорили о санкциях против россии. Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на россию, посылал москве соответствующие сигналы", - отметил Президент.

Кроме того, по словам Зеленского, они с Моди договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами.

Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11.08.25, 13:29 • 30786 просмотров

Дополнение

На 15 августа запланирована встреча Трампа с путиным на Аляске. CNN сообщало, что Белый дом не исключает пребывания президента Зеленского на Аляске во время встречи Трампа и путина.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями.

Зеленский на фоне новостей в СМИ о якобы обмене территориями заявлял, что желания россиян распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями.

Анна Мурашко

