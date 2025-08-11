Зеленський провів розмову з Моді: Індія підтримує українські мирні зусилля
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Індії Моді російські атаки та санкції. Індія підтримує мирні зусилля України та позицію, що "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України".
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді і заявив, що Індія підтримує українські мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Також сторони обговорили санкції проти росії, повідомив Глава держави, передає УНН.
Деталі
"Тривала розмова з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей", - написав Зеленський.
Зеленський поінформував Моді про російські атаки на українські міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі.
"Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що замість того, щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства.
Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату
"Також ми детально говорили про санкції проти росії. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на росію, надсилав москві відповідні сигнали", - зазначив Президент.
Окрім того, за словами Зеленського, вони з Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.
Доповнення
На 15 серпня запланована зустріч Трампа з путіним на Алясці. CNN повідомляло, що Білий дім не виключає перебування президента Зеленського на Алясці під час зустрічі Трампа та путіна.
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями.
Зеленський на тлі новин в ЗМІ про нібито обмін територіями заявляв, що бажання росіян розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями.