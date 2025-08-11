Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення

Навряд на Алясці під час зустрічі президента Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна будуть прийняті геостратегічні рішення на десятиліття на перед. Там буду скоріш за все більше жонглювання символами ніж якийсь результат, тому таких раундів переговорів по переду ще дуже багато.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Головне зберегти спокій й зрозуміти, що це може дуже довго тривати насправді. Нам здається, що на Алясці все буде вирішено, а насправді ніхто не знає, що буде на Алясці. Ми зараз більше намагаємося побачити суть, а тут насправді буде більше форми, мені так здається. Тут буде мені здається більше жонглювання символами ніж на виході ми побачимо якийсь результат, тому таких раундів переговорів по переду ще дуже багато, головне зберегти моральну злагоду - заявив Лещенко.

Лещенко наголосив, що ще не відомо хто ще буде присутній на Алясці.

За великим рахунком, ми не знаємо, чи буде саміт на Алясці…Я не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення на десятиліття на перед. Це буде більше символічна подія, я думаю, але ми не знаємо до кінця хто там ще буде, в якому форматі ще будуть зустрічі. Ми бачили всі вихідні активність нашого Президента, який обдзвонив половину лідерів країн НАТО, плюс наших партнерів, азербайджанського лідера, говорив з лідером Казахстану, наприклад. Це ж теж не просто так відбувається - сказав Лещенко.

Він вважає, що формат остаточних зустрічей на Алясці може бути дуже різний. "Треба бути свідомими, що це гра в довгу й нам потрібно зберегти дихання в цьому марафоні, а не витратити все на перші сто метрів", - наголосив Лещенко.

Лещенко про різні інтерпретації в ЗМІ перемовин Трампа та путіна Лещенко заявив, що бачить позитив в інтервю генерального секретаря НАТО Марка Рютте в якому він сказав, що Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці "випробує" володимира путіна на готовність завершити війну в Україні.

Позитив я вбачаю в інтерв'ю Генсека НАТО Рютте. По-перше, тому що він очолює Альянс, де Америка відіграє ключову роль й звичайно його меседжі не можуть йти в розріз з тією країною, яка створила НАТО. Я переконаний, що його заяви відповідають американському погляду на ситуацію. Це не пряма ознака. Пряма ознака в тому, що Рютте та Трамп мають чудові стосунки ще з часів, коли Рютте понад 10 років очолював уряд Нідерландів. Зараз вони продовжують тісне спілкування і його меседж точно на публіку не пішов б, якби він не відповідав баченню американської адміністрації - зауважив Лещенко.

Тому на думку Лещенко, що ми зараз свідки дуже цікавого процесу, коли відразу багато різних штабів, сторін, партій цієї великої гри наповнюють інформаційний простір різними меседжами.

Те, що сказав Трамп – це було максимально широко сказано й створило максимально широкий простір для інтерпретацій. Ми могли по тональності, по відповідях на питання, а в питаннях були вже закладені теж певні наративи, зробити висновки, які могли комусь не дуже сильно сподобатися. Для нас важливо, що по суті ним було сказано дуже мало з тих конкретних речей, які можуть мати для нас негативні наслідки - пояснив Лещенко.

Лещенко зазначає, що Трамп залишає простір для маневру.

Далі ми бачили публікації в американській пресі, які теж явно погоджені з адміністрацією, але вже не від його (Трампа – ред.) імені. Це означає, що він залишає простір для маневру й він не хоче бути автором цих меседжів, він дає право журналістам бути авторами про те, що там обмін територіями має бути, що Донецьку область потрібно віддати тощо. Він же цього не сказав, це сказала преса і вона відіграла роль додаткового джерела інформації, але потім ми бачимо заяви з боку дуже різних учасників цього процесу – від доньки Кіта Келлога до Генсека НАТО - сказав Лещенко.

Лещенко зазначив, що Трампа завжди дає можливість створивши дуже широку рамку сказати дуже багатьом сторонам багато різного тексту й потім аналізуючи реакцію, як теми в медіапросторі заходять, заходять в політичні кола тих країн, які є союзниками НАТО, як реагують країни опоненти Америки, відповідно приймати певні рішення корегуючи їх.

Поки все не вирішено, ще нічого не вирішено….Тому я б радив в цій ситуації зберігати холодну голову - сказав Лещенко.

Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT

Залученість України до переговорівНа запитання, що можна сказати про рівень залученості України в ці переговори, Лещенко відповів:

У нас була дуже велика зустріч, яка відбулася в Лондоні на вихідних. Керівник Офісу Президента Єрмак та секретар РНБО Умєров, з боку Америки віцепрезидент Джей Ді Венс, який зробив навіть пост у своїх соцмережах, а він людина вибіркова в цьому сенсі, а він зробив про це пост

Лещенко вважає, що всі у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі, Берліні, Парижі, Варшаві, Києві розуміють, хто стоїть на першому рубежі альянсу путіна з Китаєм – Україна.

Україна перша зустрічає їх й звичайно спроможність України захищатися має бути гарантована - наголосив Лещенко.

За його словами, росіяни хочуть легітимізувати визнання Криму, хочуть легітимізувати визнання Донбасу, легітимізувати всі три регіони, які вони вписали у свою конституцію.

Як вписали, так й виписуйте, кого це має цікавити. Їх не цікавлять наші конституційні реалії, нас не цікавлять їх конституційні реалії - заявив Лещенко.

Мерц: територіальні питання між рф та Україною не можна вирішувати без участі Києва та ЄС

Контекст

На 15 серпня запланована зустріч Трампа з путіним на Алясці. CNN повідомляло, що у суботу розгорнулася дипломатична сутичка після того, як Дональд Трамп оголосив, що в пятницю зустрінеться з володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський також може бути присутнім під час цієї зустрічі.

Зеленський на тлі новин в ЗМІ про нібито обмін територіями заявляв, що бажання росіян розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями.