Ексклюзив
07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT

Київ • УНН

 • 14194 перегляди

Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі, Аляска, для ймовірної зустрічі президентів США та Росії. Білий дім не підтвердив місце, але ріелтор повідомив про оренду шестикімнатного будинку.

Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT

Секретна служба США орендувала будинок на Алясці в якому ймовірно має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним в п'ятницю, 15 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Місце проведення зустрічі Трампа і путіна

Білий дім не підтвердив точно, де відбудеться зустріч. Але ріелтор Ларрі Дісброу, який займається короткостроковою орендою житла в Анкориджі та також є почесним консулом Німеччини сказав, що він орендував Секретній службі шестикімнатний будинок для цієї зустрічі.

Сьогодні зі мною зв’язалася Секретна служба США і запитала, чи є в мене вільні місця, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні

- сказав Дісброу.

Я розумію, чому Аляска може бути привабливим місцем для чогось подібного з історичної точки зору. Але мене це, звісно, здивувало

- додав він.

Мер Анкориджа Сюзанна Лафранс заявила в інтерв'ю в суботу, що вона не отримувала жодних натяків на те, чи прийматиме її місто зустріч між Трампом і путіним.

Прийняття лідерів не є чимось незвичним для нас тут, на Алясці. Служити місцем для дипломатії – це частина нашої історії, оскільки ми є тим перехрестям світу

- сказала Лафранс.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці09.08.25, 01:42 • 291025 переглядiв

Історичний вплив рф на Аляску

Теплі стосунки між жителями Аляски та росіянами почали змінюватися з приходом до влади володимира путіна та вторгненням в Україну.

Як пише NYT, путін може зіткнутися на Алясці з дещо прохолодним прийомом, оскільки держава, яка давно докладає зусиль для поглиблення та навіть відзначення своїх зв'язків з цією країною, розлютилася щодо свого сусіда через Берингове море.

Девід Рамзер, який був помічником колишніх губернаторів Аляски Тоні Ноулза та Стіва Каупера, сказав, що обстановка для саміту є складною, враховуючи те, як історична "спорідненість" між жителями Аляски та росіянами ослабла після вторгнення росії в Україну.

Прихильники Аляски наполягали на тому, щоб Аляска стала міжнародним воротами практично з моменту отримання нею статусу штату 

- сказав Рамзер, автор книги "Танення крижаної завіси: надзвичайна історія громадянської дипломатії на кордоні між росією та Аляскою".

Тож у цьому сенсі це добре для Аляски. Це робить нас помітними на кілька годин

- заявив він.

Аляска має глибокі зв'язки з російською історією та культурою, що сягають часів першої колонізації регіону російською імперією у 18 столітті. З моменту придбання землі США у 1867 році російськомовні громади залишилися в штаті, а російські православні церкви з їхніми характерними цибулеподібними куполами можна знайти від віддалених Алеутських островів до Анкориджа, найбільшого міста Аляски.

російська культура та російська історія ніби вплетені в Аляску. Існує багато залишків російсько-американської спадщини

- сказав Брендон Бойлан, професор Університету Аляски у Фербенксі, який досліджував роль Аляски у відносинах між США та росією.

Професор Бойлан зазначив, що після закінчення Холодної війни, коли Аляска слугувала передовою лінією протиракетної оборони проти радянського союзу, штат став центром зусиль щодо поглиблення зв'язків між США та новою російською федерацією. Але початок війни в Україні змінив це потепління у відносинах.

За його словами, хоча заяви російських політичних діячів про повернення їхньої колишньої американської території здебільшого "не мали успіху", війна в Україні все ще стривожила жителів Аляски та зіпсувала почуття до їхнього західного сусіда, сказав професор Бойлан.

Він зазначив, що хоча заяви російських політичних діячів про повернення колишніх американських територій загалом не увінчалися успіхом, війна в Україні, як і раніше, турбує жителів Аляски і погіршує їхнє ставлення до західного сусіда.

Якщо напруженість між США та росією посилиться, я думаю, ми знову відчуємо це найбільш гостро на Алясці

- сказав він.

Рамзер розповів, що з приходом до влади путіна на початку 2000-х років ділові партнерства та академічна співпраця почали погіршуватися, але напруженість поглибилася після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Асамблея Анкориджа наступного року призупинила свої багаторічні відносини "міста-побратима" з сибірським містом Магадан, заявивши, що не може "закривати очі на дії російського уряду". Але Джуно, столиця штату, проголосувала за продовження подібних відносин з владивостоком.

Бойлан сказав, що розташування Аляски на стику Азії та Північної Америки вже давно робить її стратегічним місцем для дипломатії. Адміністрація Байдена провела переговори високого рівня з Китаєм у готелі Captain Cook в Анкориджі у 2021 році.

"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11.08.25, 04:59 • 3378 переглядiв

NYT зазначає, що російський вплив відчувається в Анкориджі, де невелика мережа продуктових магазинів продає російську їжу, а в центрі міста є ресторан, популярний серед любителів поїсти пізно ввечері, який спеціалізується на пельменях або пельменях.

Трамп відвідував Аляску щонайменше п'ять разів з моменту свого вступу на посаду у 2017 році, здебільшого для зупинок на спільній базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі. Зустріч з путіним стане першою офіційною поїздкою Трампа до штату з початку його другого терміну.

Делегація штату в Конгресі та губернатор, усі республіканці, публічно привітали вибір свого штату для зустрічі між Трампом і путіним.

Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10.08.25, 22:08 • 10332 перегляди

Доповнення

CNN повідомляло, що у суботу розгорнулася дипломатична сутичка після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що наступного тижня на Алясці зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. Президент України Володимир Зеленський також може бути присутнім під час цієї зустрічі.

Анна Мурашко

