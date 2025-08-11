$41.390.07
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT

Киев • УНН

 • 7832 просмотра

Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже, Аляска, для вероятной встречи президентов США и россии. Белый дом не подтвердил место, но риелтор сообщил об аренде шестикомнатного дома.

Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT

Секретная служба США арендовала дом на Аляске, где, вероятно, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным в пятницу, 15 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Место проведения встречи Трампа и Путина

Белый дом не подтвердил точно, где состоится встреча. Но риелтор Ларри Дисброу, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и также является почетным консулом Германии, сказал, что он арендовал Секретной службе шестикомнатный дом для этой встречи.

Сегодня со мной связалась Секретная служба США и спросила, есть ли у меня свободные места, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны

- сказал Дисброу.

Я понимаю, почему Аляска может быть привлекательным местом для чего-то подобного с исторической точки зрения. Но меня это, конечно, удивило

- добавил он.

Мэр Анкориджа Сюзанна Лафранс заявила в интервью в субботу, что она не получала никаких намеков на то, будет ли ее город принимать встречу между Трампом и путиным.

Принятие лидеров не является чем-то необычным для нас здесь, на Аляске. Служить местом для дипломатии – это часть нашей истории, поскольку мы являемся тем перекрестком мира

- сказала Лафранс.

Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске09.08.2025, 01:42 • 290463 просмотра

Историческое влияние рф на Аляску

Теплые отношения между жителями Аляски и россиянами начали меняться с приходом к власти владимира путина и вторжением в Украину.

Как пишет NYT, Путин может столкнуться на Аляске с несколько прохладным приемом, поскольку государство, которое давно прилагает усилия для углубления и даже отмечания своих связей с этой страной, разозлилось в отношении своего соседа через Берингово море.

Дэвид Рамзер, который был помощником бывших губернаторов Аляски Тони Ноулза и Стива Каупера, сказал, что обстановка для саммита является сложной, учитывая то, как историческая "родственность" между жителями Аляски и россиянами ослабла после вторжения россии в Украину.

Сторонники Аляски настаивали на том, чтобы Аляска стала международными воротами практически с момента получения ею статуса штата 

- сказал Рамзер, автор книги "Таяние ледяного занавеса: необыкновенная история гражданской дипломатии на границе между россией и Аляской".

Так что в этом смысле это хорошо для Аляски. Это делает нас заметными на несколько часов

- заявил он.

Аляска имеет глубокие связи с русской историей и культурой, восходящие ко временам первой колонизации региона российской империей в 18 веке. С момента приобретения земли США в 1867 году русскоязычные общины остались в штате, а русские православные церкви с их характерными луковичными куполами можно найти от отдаленных Алеутских островов до Анкориджа, крупнейшего города Аляски.

русская культура и русская история как будто вплетены в Аляску. Существует много остатков русско-американского наследия

- сказал Брэндон Бойлан, профессор Университета Аляски в Фэрбенксе, который исследовал роль Аляски в отношениях между США и россией.

Профессор Бойлан отметил, что после окончания Холодной войны, когда Аляска служила передовой линией противоракетной обороны против советского союза, штат стал центром усилий по углублению связей между США и новой российской федерацией. Но начало войны в Украине изменило это потепление в отношениях.

По его словам, хотя заявления российских политических деятелей о возвращении их бывшей американской территории по большей части "не имели успеха", война в Украине все еще встревожила жителей Аляски и испортила чувства к их западному соседу, сказал профессор Бойлан.

Он отметил, что хотя заявления российских политических деятелей о возвращении бывших американских территорий в целом не увенчались успехом, война в Украине по-прежнему беспокоит жителей Аляски и ухудшает их отношение к западному соседу.

Если напряженность между США и россией усилится, я думаю, мы снова почувствуем это наиболее остро на Аляске

- сказал он.

Рамзер рассказал, что с приходом к власти путина в начале 2000-х годов деловые партнерства и академическое сотрудничество начали ухудшаться, но напряженность углубилась после вторжения россии в Украину в 2022 году. Ассамблея Анкориджа в следующем году приостановила свои многолетние отношения "города-побратима" с сибирским городом Магадан, заявив, что не может "закрывать глаза на действия российского правительства". Но Джуно, столица штата, проголосовала за продолжение подобных отношений с Владивостоком.

Бойлан сказал, что расположение Аляски на стыке Азии и Северной Америки уже давно делает ее стратегическим местом для дипломатии. Администрация Байдена провела переговоры высокого уровня с Китаем в отеле Captain Cook в Анкоридже в 2021 году.

«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11.08.2025, 04:59 • 3218 просмотров

NYT отмечает, что российское влияние ощущается в Анкоридже, где небольшая сеть продуктовых магазинов продает русскую еду, а в центре города есть ресторан, популярный среди любителей поесть поздно вечером, который специализируется на пельменях или пельменях.

Трамп посещал Аляску по меньшей мере пять раз с момента своего вступления в должность в 2017 году, в основном для остановок на совместной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча с путиным станет первой официальной поездкой Трампа в штат с начала его второго срока.

Делегация штата в Конгрессе и губернатор, все республиканцы, публично приветствовали выбор своего штата для встречи между Трампом и путиным.

Рютте: Трамп на Аляске испытает Путина на готовность завершить войну в Украине, финального соглашения не будет10.08.2025, 22:08 • 10215 просмотров

Дополнение

CNN сообщало, что в субботу развернулась дипломатическая схватка после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе на Аляске встретится с российским диктатором владимиром путиным. Президент Украины Владимир Зеленский также может присутствовать во время этой встречи.

Анна Мурашко

