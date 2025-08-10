$41.460.00
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 63438 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 141022 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 108199 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 280516 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 158185 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 341521 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 310578 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107299 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149972 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде

Київ • УНН

 • 342 перегляди

За словами генсека НАТО, Трамп зустрінеться з путіним на Алясці 15 серпня, щоб перевірити його серйозність щодо припинення війни в Україні. Постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результатів переговорів.

Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці "випробує" російського диктатора володимира путіна на готовність завершити війну в Україні. Про це в інтерв'ю CBS News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, зустріч Трампа з путіним дозволить США та їхнім союзникам "переконатися, наскільки серйозно Путін ставиться" до припинення вогню".

"У п'ятницю важливо зрозуміти, наскільки серйозний путін. І єдиний, хто може це зробити, - президент Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням. Не буде й фінальної угоди

розповів генсек Альянсу.

Водночас він повідомив, що постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результату переговорів Трампа та путіна.

У нас вже є перші два пакети, за якими зобов'язання взяли на себе Нідерланди, а також скандинави

- розповів Рютте.

Він додав, що подальші заяви щодо постачання зброї очікуються найближчими днями та тижнями.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки більше "не братимуть участь у фінансуванні" російсько-української війни і хочуть "мирного врегулювання".

Європейські лідери виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним. Вони, зокрема, підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Білий дім не виключає перебування президента Зеленського на Алясці під час зустрічі Трампа та путіна - ЗМІ

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна