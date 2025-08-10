Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде
Київ • УНН
За словами генсека НАТО, Трамп зустрінеться з путіним на Алясці 15 серпня, щоб перевірити його серйозність щодо припинення війни в Україні. Постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результатів переговорів.
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі на Алясці "випробує" російського диктатора володимира путіна на готовність завершити війну в Україні. Про це в інтерв'ю CBS News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, зустріч Трампа з путіним дозволить США та їхнім союзникам "переконатися, наскільки серйозно Путін ставиться" до припинення вогню".
"У п'ятницю важливо зрозуміти, наскільки серйозний путін. І єдиний, хто може це зробити, - президент Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням. Не буде й фінальної угоди
Водночас він повідомив, що постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результату переговорів Трампа та путіна.
У нас вже є перші два пакети, за якими зобов'язання взяли на себе Нідерланди, а також скандинави
Він додав, що подальші заяви щодо постачання зброї очікуються найближчими днями та тижнями.
Нагадаємо
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки більше "не братимуть участь у фінансуванні" російсько-української війни і хочуть "мирного врегулювання".
Європейські лідери виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним. Вони, зокрема, підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру.
Напередодні Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
