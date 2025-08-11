Мерц: територіальні питання між рф та Україною не можна вирішувати без участі Києва та ЄС
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що територіальні питання між росією та Україною не можуть вирішуватися без участі України та Європи. Європа готується до зустрічі Трампа та путіна на Алясці 15 серпня, сподіваючись на залучення України та наслідки для рф.
Територіальні питання між росією та Україною не можуть вирішуватися без участі України та Європи. Про це в інтерв'ю Tagesthemen заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, Європа "інтенсивно готується" до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
І ми сподіваємося та припускаємо, що український уряд і Президент Зеленський будуть залучені до цієї зустрічі
Він висловив сподівання, що "те, що станеться на Алясці у п'ятницю, не повинно залишитися без результатів, мають бути наслідки".
Або в напрямку повторного посилення тиску на росію, або росія самостійно визнає, що ця війна не може продовжуватися
Він також припускає, що на саміті також буде прийнято рішення про припинення вогню у російській агресивній війні проти України.
Нагадаємо
Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що закінчення російсько-української війни передбачатиме обмін територіями.
