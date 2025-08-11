Мерц: территориальные вопросы между РФ и Украиной нельзя решать без участия Киева и ЕС
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что территориальные вопросы между Россией и Украиной не могут решаться без участия Украины и Европы. Европа готовится к встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа, надеясь на вовлечение Украины и последствия для РФ.
Территориальные вопросы между Россией и Украиной не могут быть решены без участия Украины и Европы. Об этом в интервью Tagesthemen заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Европа "интенсивно готовится" к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
И мы надеемся и предполагаем, что украинское правительство и Президент Зеленский будут вовлечены в эту встречу
Он выразил надежду, что "то, что произойдет на Аляске в пятницу, не должно остаться без результатов, должны быть последствия".
Либо в направлении повторного усиления давления на Россию, либо Россия самостоятельно признает, что эта война не может продолжаться
Он также предполагает, что на саммите также будет принято решение о прекращении огня в российской агрессивной войне против Украины.
Напомним
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями.
